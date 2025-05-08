Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло в Советском округе.

В пятиэтажном доме Советского округа Омска пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в квартире верхнего этажа. Из соседней квартиры, пользуясь автолестницей, сотрудники МЧС эвакуировали трех детей. Еще одного человека из задымленного помещения вывели специалисты газодымозащиты.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Борьба с огнем велась восемнадцатью работниками МЧС с привлечением пяти единиц техники. В 10:08 пожар был успешно потушен. 

Сейчас дознаватели МЧС проводят расследование, чтобы установить точную причину пожара.

Олег Кипорук
·Происшествия

Возгорание произошло в Советском округе.

В пятиэтажном доме Советского округа Омска пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в квартире верхнего этажа. Из соседней квартиры, пользуясь автолестницей, сотрудники МЧС эвакуировали трех детей. Еще одного человека из задымленного помещения вывели специалисты газодымозащиты.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Борьба с огнем велась восемнадцатью работниками МЧС с привлечением пяти единиц техники. В 10:08 пожар был успешно потушен. 

Сейчас дознаватели МЧС проводят расследование, чтобы установить точную причину пожара.

Олег Кипорук