Известный российский политолог рассказал о проекте поворота страны на Восток, который позволит решить ряд экономических проблем России вообще и Сибири в частности.

Всероссийская научно-практическая конференция, организованная в рамках проекта «Сибиризация России: Поворот на Восток 2.0» состоялась в конце апреля 2025 года. В историческом центре Тобольска для дискуссий собрались ученые – представители вузовской и академической науки, общественные деятели и представители бизнеса из Москвы, регионов Сибири и Дальнего Востока. Организаторами «Тобольских чтений» выступили Совет по внешней и оборонной политике (СВОП), администрация Тобольска и Фонд «Возрождение Тобольска». Научным руководителем проекта стал профессор факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Караганов. Широкой общественности он известен прежде всего как эксперт по внешней политике. Что заставило известного политолога-международника заняться сибирской, на первый взгляд сугубо региональной проблематикой, он рассказал в интервью РИА «Омск-информ».

Вот, новый поворот

– На самом деле работа над проектом сибиризации России началась еще в 1999 году. Тогда мы всей страной рвались на Запад. Так, во всяком случае, нам внушала официальная пропаганда. А вот СВОП представил доклад «Новое освоение Сибири», в котором была четко обозначена опасность одностороннего прозападного курса. Несмотря на то что тема была «не в тренде», доклад получил некоторую известность, хотя руководством к действию для правящей элиты не стал.

Второй этап разработки проекта случился уже в конце 2000-х годов, когда я вместе с несколькими молодыми учеными решили аргументированно, с цифрами доказать целесообразность и выгодность нового курса на Восток. Речь шла об экономическом развитии регионов Зауралья. Эта идея уже получила поддержку президента Владимира Путина, и началась ее постепенная реализация. К сожалению, первоначальная концепция проекта трансформировалась. Мы предлагали поворот всей России через Сибирь на Восток, но в силу бюрократических причин, непонимания, а может, и сопротивления части элит, по-прежнему западно-ориентированных, в проекте остались только наши дальневосточные регионы. Их иногда еще называют Тихоокеанской Россией. Наиболее же развитые в человеческом, ресурсном, промышленном, научном отношении регионы Сибири оказались вне этих процессов.

Время всерьез заняться поворотом всей страны на Восток пришло. Благодаря горькому уроку специальной военной операции, которая, на мой взгляд, тоже началась с запозданием, мы окончательно поняли, что наше западное путешествие длиной в 300 лет закончилось. Мы многое взяли от Запада, но теперь там ничего уже не светит. С Запада больше не будут поступать импульсы для развития, останется одна лишь угроза. Нам нужно возвращаться к истокам величия нашей страны.

Россия, скорее всего, не удержалась бы на европейской равнине, а, находясь под постоянными ударами с юго-востока и юго-запада, могла и вовсе исчезнуть с политической карты. И только после того, как наши казаки по приказу царя, а чаще по собственной воле, «пошли за Камень» (так называли в старину Урал), страна стала такой, какой ее все теперь знают – супермногонациональной, супероткрытой и суперсильной. В распоряжении державы оказались огромные ресурсы, без которых Россия вряд ли бы выдержала ряд крупных столкновений с Западом, последовавших в XVI–XVII веках.

Освоение Сибири оказало очень мощное влияние абсолютно на все сферы жизни. Стране стал присущ интернационализм, культурная и религиозная открытость. Получили свое дальнейшее развитие лучшие черты русского национального характера – упорство, готовность к риску, способность переносить любые тяготы, стремление к чему-то запредельному. Именно в Сибири был выработан лучший тип русского человека. Это человек, с одной стороны, очень соборный, живущий по принципу коллективизма; с другой – предприимчивый, твердый, упорный. Именно такие люди и сегодня способны двигать страну вперед.

Сибирь должна войти в моду

Сергей Александрович, в Сибирском федеральном округе, который по площади занимает 25 % территории России, проживает лишь порядка 12 % населения. Насколько осуществима при таких раскладах идея сибиризации?

– Речь идет о том, чтобы сместить фокус национального внимания с Запада на Восток не только на глобальной политической карте, но и внутри страны. А внутри страны это, конечно, Урал и Сибирь. И первым делом нужно сделать Сибирь популярной, модной. Согласно негативным мифам о Сибири это очень неудобное место для жизни. Здесь якобы всегда холодно, здесь ничего не растет, здесь страшно, здесь каторга. Понятно, что это совсем не так. Взять хотя бы погодные условия. В ситуации глобального потепления климат в Сибири стал более мягким и комфортным. Вот о чем надо рассказывать и туристов сюда привлекать. Что касается промышленного, научного, а главное, человеческого потенциала Сибири – он огромен, но с этим нужно правильно работать.

Какова, на ваш взгляд, должна быть роль самих сибиряков в процессе разворота страны на Восток?

– Сам факт того, что всероссийская научно-практическая конференция, на которой обсуждалась идея, проходила в старинном сибирском городе Тобольске, уже о многом говорит. И конечно, не только тоболяки в ней участвовали. Например, неоценимую помощь в организации Тобольских чтений оказал известный омский меценат, предприниматель, основатель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин. Он способствовал материальному воплощению проекта, а кроме того, очень активно участвовал в обсуждении докладов. Наше личное знакомство со Святославом Николаевичем началось несколько лет тому назад. Находясь в гостях у нашего общего друга – председателя президиума Фонда «Возрождение Тобольска» Аркадия Елфимова, мы выяснили, что наши идейно-политические устремления во многом совпадают. Тогда же мы договорились о воплощении их в жизнь, и всероссийская научно-практическая конференция стала одним из результатов тех договоренностей.

Пока мы сделали первый установочный доклад, сформулировали цели и задачи поворота страны на Восток. В дальнейшем этой темой займутся рабочие группы, в которую будем привлекать ученых, общественных деятелей, бизнесменов. Серию мероприятий по продвижению идей поворота страны на Восток начнем уже с лета. Первые Тобольские чтения прошли очень успешно и показали, что мы находимся на правильном пути. Подобные конференции мы будем продолжать, и проходить они будут не обязательно в Тобольске, но и в других сибирских городах. Уверен, что настоящие сибиряки способны двинуть вперед всю страну как в экономическом, политическом, так и в морально-духовном отношении.

Нужна ли Сибирь китайцам?

Так называемая либеральная пресса часто уверяет, что Сибирь бесперспективна, так как на нее претендует Китай – страна экономически более могучая. Как эксперт по международной политике скажите, эта реальная угроза или спекуляция?

– Миф о китайской угрозе очень мощно раскачивал и раскачивает Запад, и не совсем безуспешно. Так, до недавнего времени подавляющее большинство россиян были уверены, что в Сибири уже живет порядка 2-3 миллионов китайцев. Мы, эксперты ВШУ, провели соответствующие исследования и выяснили, что китайцев в Сибири и в России в целом живет гораздо меньше, чем немцев. Одним словом, китайская угроза для Сибири – угроза выдуманная. Китайцы и сами не рвутся на север, а кроме того, правительство КНР проводит очень корректную политику и делает все возможное, чтобы снять любые опасения по поводу китайской экспансии.

Однако существует и реальная проблема, и заключается она в демографическом дисбалансе. Во многих сибирских регионах отмечается естественная убыль населения, и, к сожалению, это устойчивая тенденция. Для того чтобы переломить ситуацию, нам как раз и нужно разработать новые стратегии развития Сибири, в том числе стратегии ее заселения. И скорее всего, мы будем вынуждены привлекать не только российскую молодежь, но и молодых людей из дружественных стран. Не исключаю, что это могут быть выходцы из перенаселенной Индии, например, ну и из Средней Азии, конечно. Приглашать из-за рубежа людей следует, ориентируясь на их уровень образования и владения дефицитными специальностями, и делать это надо под жестким государственным контролем. Сибирь всегда была многонациональной, и при системной, грамотно выстроенной миграционной политике новые переселенцы, слившись с коренным населением, помогут дальнейшему освоению этих земель.

Совершенно очевидно, что будущее России просматривается на юге и на востоке, а Сибирь является, де-факто, северной Евразией и центром для формирующейся новой Большой Евразии. Для реализации этого нам нужно в первую очередь изменить свое мышление, а во вторую – создать лучшие условия для жизни.