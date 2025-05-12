Перекрывать центральную улицу города начнут уже в эту пятницу.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал о локациях проекта «Пешеходный Любинский», ради которого центральная улица Омска – Ленина – будет перекрываться в выходные дни. Проект начнет реализовываться в эту пятницу, 16 мая, и продлится до 31 августа.

Для проведения мероприятий подготовлены шесть основных локаций на Любинском проспекте: у памятника Врубелю, на пересечении улицы Ленина и Музейной, сценический подиум на тротуаре, рядом с остановочными павильонами у здания на Ленина, 14 и 7. На двух локациях сцены не будет – это пространство у памятника Любочке и площадка у гостиницы «Россия».

– Мы будем ставить стационарные сцены, они будут смонтированы единоразово в мае и останутся стоять в этих местах до осени, они не будут мешать в будни движению транспорта, – отметил министр.

По пятницам планируются выступления творческих коллективов с 20:00 до 22:00. По субботам омичей ждет полноценная концертная программа на локациях вдоль всего проспекта с 12:00 до 22:00. По воскресеньям мероприятия будут идти с полудня до 16:00 – в это время будут работать активности для семейного отдыха.

Первое мероприятие «Пешеходного Любинского» будет посвящено международной акции «Ночь музеев», которая пройдет с 16 по 18 мая.

Вице-мэр Омска Инна Елецкая подчеркнула, что решение о перекрытии улицы Ленина долго обсуждалось.

– Мы очень долго думали, на какое время перекрывать улицу. Знаем, что омичи не любят эти процессы, но, в конце концов, город Омск у нас город для всех проживающих, а не только для автомобилистов, поэтому принято было решение перекрывать на два дня, начиная с 20:00 в пятницу и до 20:00 в воскресенье, – сказала Елецкая.

Для проведения мероприятий будет перекрываться участок улицы Ленина от площади Победы до улицы Партизанской. Проезды по улицам Партизанской, Щербанева, Юбилейному мосту будут открыты.