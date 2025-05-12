Омск-Информ
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·Общество

Перекрывать центральную улицу города начнут уже в эту пятницу.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал о локациях проекта «Пешеходный Любинский», ради которого центральная улица Омска – Ленина – будет перекрываться в выходные дни. Проект начнет реализовываться в эту пятницу, 16 мая, и продлится до 31 августа.

Для проведения мероприятий подготовлены шесть основных локаций на Любинском проспекте: у памятника Врубелю, на пересечении улицы Ленина и Музейной, сценический подиум на тротуаре, рядом с остановочными павильонами у здания на Ленина, 14 и 7. На двух локациях сцены не будет – это пространство у памятника Любочке и площадка у гостиницы «Россия».

– Мы будем ставить стационарные сцены, они будут смонтированы единоразово в мае и останутся стоять в этих местах до осени, они не будут мешать в будни движению транспорта, – отметил министр.

По пятницам планируются выступления творческих коллективов с 20:00 до 22:00. По субботам омичей ждет полноценная концертная программа на локациях вдоль всего проспекта с 12:00 до 22:00. По воскресеньям мероприятия будут идти с полудня до 16:00 – в это время будут работать активности для семейного отдыха.

Первое мероприятие «Пешеходного Любинского» будет посвящено международной акции «Ночь музеев», которая пройдет с 16 по 18 мая.

Вице-мэр Омска Инна Елецкая подчеркнула, что решение о перекрытии улицы Ленина долго обсуждалось.

– Мы очень долго думали, на какое время перекрывать улицу. Знаем, что омичи не любят эти процессы, но, в конце концов, город Омск у нас город для всех проживающих, а не только для автомобилистов, поэтому принято было решение перекрывать на два дня, начиная с 20:00 в пятницу и до 20:00 в воскресенье, – сказала Елецкая.

Для проведения мероприятий будет перекрываться участок улицы Ленина от площади Победы до улицы Партизанской. Проезды по улицам Партизанской, Щербанева, Юбилейному мосту будут открыты. 

Наталья Корнеева
·Общество

Перекрывать центральную улицу города начнут уже в эту пятницу.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал о локациях проекта «Пешеходный Любинский», ради которого центральная улица Омска – Ленина – будет перекрываться в выходные дни. Проект начнет реализовываться в эту пятницу, 16 мая, и продлится до 31 августа.

Для проведения мероприятий подготовлены шесть основных локаций на Любинском проспекте: у памятника Врубелю, на пересечении улицы Ленина и Музейной, сценический подиум на тротуаре, рядом с остановочными павильонами у здания на Ленина, 14 и 7. На двух локациях сцены не будет – это пространство у памятника Любочке и площадка у гостиницы «Россия».

– Мы будем ставить стационарные сцены, они будут смонтированы единоразово в мае и останутся стоять в этих местах до осени, они не будут мешать в будни движению транспорта, – отметил министр.

По пятницам планируются выступления творческих коллективов с 20:00 до 22:00. По субботам омичей ждет полноценная концертная программа на локациях вдоль всего проспекта с 12:00 до 22:00. По воскресеньям мероприятия будут идти с полудня до 16:00 – в это время будут работать активности для семейного отдыха.

Первое мероприятие «Пешеходного Любинского» будет посвящено международной акции «Ночь музеев», которая пройдет с 16 по 18 мая.

Вице-мэр Омска Инна Елецкая подчеркнула, что решение о перекрытии улицы Ленина долго обсуждалось.

– Мы очень долго думали, на какое время перекрывать улицу. Знаем, что омичи не любят эти процессы, но, в конце концов, город Омск у нас город для всех проживающих, а не только для автомобилистов, поэтому принято было решение перекрывать на два дня, начиная с 20:00 в пятницу и до 20:00 в воскресенье, – сказала Елецкая.

Для проведения мероприятий будет перекрываться участок улицы Ленина от площади Победы до улицы Партизанской. Проезды по улицам Партизанской, Щербанева, Юбилейному мосту будут открыты. 

Наталья Корнеева