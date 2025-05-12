С 16 мая участок от площади Победы до улицы Партизанской станет пешеходным.

В Омске теперь каждую неделю на выходных будет перекрываться движение по центральной части улицы Ленина. Речь идет об участке от площади Победы до улицы Партизанской – он станет полностью пешеходным.

Ограничение будет действовать с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья. Впервые улица закроется для транспорта уже в эти выходные – с 16 по 18 мая. Такая схема будет применяться на регулярной основе до 31 августа.

Напомним, что идея сделать Любинский проспект пешеходным обсуждалась в городе более 15 лет, но реальная реализация стала возможной лишь в нынешнем году.