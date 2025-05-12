Лампа работала около 35 минут при наличии детей в помещении.

В Тарском районном суде Омской области завершилось рассмотрение дела об административном правонарушении, возбужденном в отношении заведующей детским садом Тары. Согласно постановлению мирового судьи, руководитель учреждения признана виновной в нарушении прав несовершеннолетних, установленных законом об образовании.

Инцидент произошел утром 10 апреля этого года. Воспитательница одной из групп, готовя помещение ко сну малышей, случайно оставила включенным бактерицидный облучатель, предназначенный исключительно для дезинфекции помещений при отсутствии людей. Дети легли спать около 12:15, однако устройство было выключено лишь после того, как сотрудник заметила ошибку, – примерно в 12:50.

Вечером того же дня малыши были переданы родителям здоровыми, однако на следующий день у нескольких ребят появились признаки термических ожогов первой степени в области лица и тела. Родители немедленно доставили пострадавших в больницу, где детям поставили соответствующий диагноз и назначили амбулаторное лечение.

Внутренняя проверка руководства дошкольного учреждения выявила нарушения правил эксплуатации оборудования и привела к дисциплинарному взысканию сотрудников, допустивших халатность. Ответственность также понесла сама заведующая, признанная судом виновным лицом.

Суд признал заведующую детсада виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод), и назначил ей административное наказание в виде штрафа.