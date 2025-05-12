В 2025 году количество прямых рейсов на популярные направления из Омска не только не увеличилось, а, напротив, уменьшилось.

Туристический сезон в Омске по факту уже начинается. Да, конечно, в наше время и зимой, и поздней осенью люди нередко отправляются отдохнуть на море. Но все-таки самое популярное время для того, чтобы сходить в отпуск и хорошо отдохнуть, – это лето. Однако для жителей Омска все чаще возникает одна небольшая проблема. Дело в том, что из нашего города осталось не так уж и много прямых рейсов до морских курортов. Нет, их изначально и не было так много, как нам хотелось бы. Но на данный момент разнообразие совсем уж заставляет грустить.

Итак, куда омичи могут добраться напрямую?

Во-первых, Турция. Прямые рейсы открыли совсем недавно, и, по информации пресс-службы Омского аэропорта, самолеты каждый раз отправляются прямо-таки полностью забитые и билеты разбираются как горячие пирожки. Ничего необычного: Турция всегда была очень популярным направлением не только в Омске, но и по всей стране. То, что до конца апреля у нас не было возможности летать туда прямыми рейсами, – вот что более удивительно.

Во-вторых, это Сочи. Да, удивительно было бы, если б до знаменитых курортов Краснодарского края пришлось бы добираться с пересадками... но тем не менее, учитывая не такое уж и большое количество прямых рейсов из нашего города, я бы не удивился.

И последнее – Астана. Вряд ли это можно было бы назвать прямо-таки классическим туристическим направлением, но авиакомпании предлагают прямые билеты каждый день. Тоже ни для кого не должно быть удивительным, что в граничащую с нашим регионом страну есть возможность летать напрямую.

Кроме того, с весны появилась возможность летать в Баку, что также подходит под определение морского курорта - пусть и далеко не самого «распробанного» омичами.

На этом всё. Это основные направления, куда из Омска можно добраться прямыми рейсами без пересадок. Не очень впечатляет, не так ли?

Раньше у нас хотя бы была возможность приобретать прямые рейсы в Египет и Таиланд. К сожалению, на данный момент это невозможно, и неизвестно, будет ли такая возможность в будущем. И это при том, что оба эти направления весьма популярны у омичей.

Естественно, когда речь идет о том, чтобы найти билет на самолет с пересадкой, то все становится намного проще и разнообразнее. Пересадки бывают в основном в Москве, однако турфирмы предлагают следующую опцию.

Это организация трансферов до Новосибирска или Екатеринбурга с дальнейшим вылетом из аэропортов этих городов. Это может быть автобусный трансфер, или вам предложат вариант с железнодорожными или авиабилетами для перемещения между городами. В некоторых случаях турфирмы предоставляют дополнительные услуги, например, помощь с бронированием билетов на внутренние рейсы или поезда для перехода в другой город.

Основная причина заказывать трансфер – это доступность рейсов. Из Новосибирска и Екатеринбурга часто выполняются прямые рейсы в популярные туристические направления, в то время как Омск имеет значительно более ограниченный выбор.

Однако могут быть и другие причины. Во-первых, иногда рейсы из крупных аэропортов, таких как Новосибирск и Екатеринбург, могут быть дешевле или предлагать более удобные стыковки. Во-вторых, гибкость в расписании: для некоторых туров вылет из других городов может предоставить больше вариантов по времени вылета и возвращения. И последнее – групповые туры. Основная группа вылетает из крупного города, а для омских туристов можно организовать трансфер до ближайшего аэропорта.

Туры с трансферами открывают для омичей возможность отправляться в ОАЭ (через Екатеринбург или Новосибирск), в Грецию, Испанию, Италию (также через Екатеринбург), а также другие туры, которые могут предлагать разные фирмы. Здесь, правда, тоже не обходится без нюансов: все туры в Европу будут с пересадками - помимо трансфера до Екатеринбурга или Новосибирскаю Обычно через Стамбул, как и потенциальные похожие рейсы из Омска. Нюансы, о которых говорят в турфирмах именно в большей гибкости и свободе выбора билетов.

Для начала всегда следует уточнить у туроператора возможность бронирования тура с вылетом из другого города. Затем – вопрос стоимости и сроков. Поскольку добавляется пересадка или трансфер, стоимость может быть немного выше, чем если бы вылет был прямым из Омска. Рекомендуем бронировать все вместе: иногда можно заказать тур с вылетом из другого города и при этом попросить турфирму взять на себя организацию всех деталей, включая билеты на внутренние рейсы. Большинство агентств смогут предложить такие опции, но для каждого подходящий вариант прорабатывается индивидуально.

Таким образом, турфирмы в Омске предлагают гибкость в выборе точек вылета, и вы сможете легко оформить такие туры, особенно если предпочитаете удобные рейсы из Новосибирска или Екатеринбурга.

Другое дело, что было бы удобнее, если бы была возможность совершать прямые рейсы... но здесь уже решают в первую очередь авиакомпании.

И вот вопрос. Что лучше? Ехать до Екатеринбурга или Новосибирска самому? Или же доплачивать за пересадки в Москве или Питере? Не оказывается ли так, что по факту это смена шила на мыло? Да, наверное, если в вашей программе есть еще и посещение этих городов – здорово. Но обычно люди просто хотят поехать на курорт за границу. И всё.

В общем, как обычно, про Омск как-то забыли...