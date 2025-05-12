Суд отсрочил исполнение приговора до достижения ее ребенком 14 лет.

Сегодня, 12 мая, Куйбышевский районный суд Омска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в попытке похищения товаров с одного из крупных российских маркетплейсов на общую сумму более 15 миллионов рублей.

В ходе расследования установлено, что в августе 2023 года подозреваемая обнаружила уязвимость в мобильном приложении платформы, позволяющую оформлять заказы с фиктивной оплатой. Воспользовавшись этим, она сначала успешно вывезла из пунктов выдачи порядка 765 различных предметов общей стоимостью свыше 1,6 миллиона рублей. Затем преступница попыталась заказать дополнительно 580 единиц товара на сумму свыше 14 миллионов рублей, включая ювелирные изделия, бытовую технику и одежду. Однако сотрудники маркетплейса вовремя выявили проблему и заблокировали ее профиль.

Подсудимая признала свою вину и частично компенсировала ущерб потерпевшим, перечислив пострадавшей стороне 510 тысяч рублей. Суд счел необходимым назначить женщине лишение свободы сроком на три года с исполнением наказания в исправительной колонии общего режима. При этом исполнение приговора откладывается до момента, когда ее ребенок достигнет четырнадцатилетнего возраста.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденной полную компенсацию материального ущерба, нанесенного пострадавшим продавцам.