Эксперт уточнил, когда кишечная палочка становится опасной и какие симптомы сопровождают заражение.
Бактериолог Анна Карье рассказала, какую угрозу для здоровья несет кишечная палочка, периодически выявляемая Роспотребнадзором в продуктах питания. По словам Карье, степень опасности кишечной палочки определяется ее штаммом.
– Есть нейтральные представители, а есть действительно опасные и патогенные. Когда мы читаем новости о том, что где-то обнаружили кишечную палочку, то речь идет именно о патогенных, – цитирует слова эксперта «Лента.ру».
Бактериолог сообщила, что заражение кишечной палочкой может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей, болями в мышцах, общей слабостью и повышенной температурой. Она добавила, что при легкой форме заболевания достаточно восполнять водно-солевой баланс, не прибегая к госпитализации. Однако в тяжелых случаях применяются антибиотики и симптоматическое лечение.