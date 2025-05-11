Омск-Информ
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·Общество

Евгений Периславский будет захоронен со всеми воинскими почестями.

Администрация Знаменского района Омской области опубликовала пост о своем земляке, который погиб на СВО.  

– С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Периславский Евгений Валентинович, – пишут знаменцы.

Соболезнование родным и близким выражают все знаменцы и с уверенностью говорят, что добрая светлая память о земляке сохранится на долгие годы. Прощание с Евгением Периславским состоится 12.05.2025 года у мемориала – памятника воинам-землякам. Начало митинга в 12:00.

1181Наталья Корнеева
·Общество

Евгений Периславский будет захоронен со всеми воинскими почестями.

Администрация Знаменского района Омской области опубликовала пост о своем земляке, который погиб на СВО.  

– С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Периславский Евгений Валентинович, – пишут знаменцы.

Соболезнование родным и близким выражают все знаменцы и с уверенностью говорят, что добрая светлая память о земляке сохранится на долгие годы. Прощание с Евгением Периславским состоится 12.05.2025 года у мемориала – памятника воинам-землякам. Начало митинга в 12:00.

1181Наталья Корнеева