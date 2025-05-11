На 72-м году жизни скончался бывший глава Калачинского района Петр Черепов.

Скончался Петр Александрович Черепов, который с декабря 2004 года по 2010-й возглавлял Калачинский муниципальный район. Об этом сообщает портал «Омскрегион» со ссылкой на калачинскую газету «Сибиряк».

Он родился в деревне Петропавловке Андреевского района Новосибирской области, в 1974 году окончил ОмГПУ им. А. М. Горького по специальности «математика». По распределению был направлен в Калачинский район директором Киберспасской восьмилетней школы, с 1978 по 1980 год работал директором Лагушинской средней школы. За заслуги в области образования награжден знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

В 1980-е годы Черепов ушел на партийную работу, он был назначен секретарем парткома совхоза имени Куйбышева. Очно учился в Новосибирской высшей партийной школе. С 1985 по 1991 год был инструктором, завотделом, а затем и секретарем Калачинского горкома КПСС.

В постсоветское время, вплоть до 2004 года, Черепов стал заместителем председателя исполкома городского Совета народных депутатов, первым заместителем главы Калачинского муниципального района. В декабре 2004-го стал главой муниципального района вплоть до 2010 года.

Прощание с Петром Череповым состоится 12 мая в Калачинске.