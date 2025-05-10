Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

На месте работали семь спасателей, причины возгорания устанавливаются.

Вчера, 9 мая, около 18:04 в пос. Павлоградка Омской области загорелся легковой автомобиль, стоящий неподалеку от жилого дома.

Огонь охватил площадь в 6 квадратных метров. Для тушения пожара были задействованы семь спасателей и две единицы спецтехники.

Ликвидировать открытое горение удалось за 4 минуты. Пострадавших нет.

Причина пожара выясняется специалистами МЧС.

Алексей Новиков
·Происшествия

На месте работали семь спасателей, причины возгорания устанавливаются.

Вчера, 9 мая, около 18:04 в пос. Павлоградка Омской области загорелся легковой автомобиль, стоящий неподалеку от жилого дома.

Огонь охватил площадь в 6 квадратных метров. Для тушения пожара были задействованы семь спасателей и две единицы спецтехники.

Ликвидировать открытое горение удалось за 4 минуты. Пострадавших нет.

Причина пожара выясняется специалистами МЧС.

Алексей Новиков