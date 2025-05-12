Про гипертонию и ее последствия рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике регионального минздрава.

О том, что такое артериальная гипертония, почему важно следить за своим давлением и к каким последствиям приводит пренебрежительное отношение к собственному здоровью, специалистам Областного центра общественного здоровья рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии и внутренних болезней ОмГМУ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике регионального минздрава Инна Викторова.

– Инна Анатольевна, что такое артериальное давление, что означают его цифры?

– Артериальное давление выражается двумя цифрами: верхней – систолическое артериальное давление – и нижней – диастолическое артериальное давление. Систолическое давление показывает момент, когда сердце сокращается (сжимается) и выталкивает кровь в артерии. Оно зависит от силы сокращения сердца, поэтому его нередко «в народе» называют «сердечным». Нижняя цифра – диастолическое давление показывает давление в артериях в момент диастолы (расслабления) сердца и его нередко называют «сосудистым».

– От чего зависит артериальное давление, каковы его нормальные значения?

– Зависит от многих факторов: психологического состояния человека (при стрессе, например, давление часто повышается). Также оно зависит и от времени суток, от приема различных стимулирующих веществ, таких как кофе, чай, психостимуляторов (например, амфетаминов), некоторых медикаментов, содержащих сосудосуживающие вещества (это могут быть глазные капли или капли в нос).

Нормальным считается давление, которое находится в диапазоне 120–129 мм рт. ст. (систолическое) и 80–84 мм рт. ст. (диастолическое).

Есть понятие «оптимальное артериальное давление» – это давление ниже 120 и ниже 80 мм рт. ст. Такое давление у большинства молодых людей в детстве, юношестве и молодости. А вот значения артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. рассматриваются как артериальная гипертензия.

Промежуточные значения от 130 до 140 мм рт. ст. систолического и от 85 до 90 мм рт. ст. диастолического считаются нормальным повышенным артериальным давлением.

– Почему каждому человеку важно следить за своим артериальным давлением? Обязателен ли тонометр в каждой семье, на ваш взгляд?

– Важно измерять артериальное давление начиная с 18 лет хотя бы раз в год. Можно чаще. Это делается при профилактическом осмотре и в рамках диспансеризации, а также всем, кто приходит на прием к врачу по любому поводу.

Если у вас в семье есть тонометр – это хорошо, так как при появлении таких симптомов, как головная боль, головокружение, вы можете измерить свое артериальное давление и определить, есть ли повышение. Тонометр, видимо, обязателен в семьях, где есть гипертоники и где ответственно относятся к своему здоровью.

– Что такое артериальная гипертония (гипертензия)? Каковы ее основные факторы развития и возникновения?

– Артериальная гипертония – заболевание, имеющее генетическую предрасположенность, характеризуется стойким повышением систолического (>140 мм рт. ст.) и/или диастолического (>90 мм рт. ст.) артериального давления.

Основные факторы риска артериальной гипертонии хорошо изучены. Это избыточная масса тела и ожирение, гипергликемия и сахарный диабет. Врачи определяют факторы риска артериальной гипертензии, на которые необходимо обратить особое внимание – это потребление соли 5 г в сутки и более, так как избыток натрия способствует развитию спазма артерий, задерживает жидкость в организме.

Такие вредные привычки как курение, регулярное или чрезмерное потребление алкоголя повышают риск развития гипертонии. Наследственность – при наличии гипертонии у двух или более родственников первой линии вероятность диагностирования гипертонии сильно возрастает. Гиперхолестеринемия – повышение уровня и нарушение обмена холестерина снижает эластичность артерий, за счет чего сужаются просветы сосудов и повышается артериальное давление.

Увеличенные психоэмоциональные нагрузки, частые стрессы приводят к выбросу адреналина в кровь, что повышает артериальное давление, за счет чего сосуды быстро «изнашиваются», повышенное давление становится хроническим. Фактор снижения уровня физической активности (гиподинамия) замедляет обмен веществ, ослабляет нервную систему организма.

– Каким образом лечится артериальная гипертония? Излечима ли она вообще?

– Ее можно эффективно лечить с помощью пяти основных классов антигипертензивных препаратов (обычно в комбинации): ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы АТ1-рецепторов ангиотензина II (БРА), антагонисты кальция (АК), диуретики, бета-адреноблокаторы (БАБ).

Излечиться полностью от гипертонии невозможно. А вот поддерживать уровень артериального давления в пределах нормы под силу каждому. Нужно только помнить, что своевременная диагностика и контроль помогают предотвратить развитие серьезных осложнений. Контроль артериальной гипертонии – это удержание цифр артериального давления на фоне приема препаратов менее 130/80 мм рт. ст.

– Если не следить за своим давлением, не лечить артериальную гипертонию, к каким последствиям можно прийти?

– Если этого не делать, то не избежать поражения сердца (инфаркт) или сосудов мозга (инсульт), или поражения почек (почечная недостаточность вплоть до гемодиализа), или сетчатки глаза с нарушением зрения и даже слепотой. Последствия нелеченой или плохо леченой артериальной гипертонии могут быть непоправимыми – это сердечно-сосудистые катастрофы или даже внезапная смерть.

– Давайте напомним читателям признаки инсульта.

– К проявлениям инсульта относят такие симптомы, как онемение, потеря чувства реальности, слабость, сильнейшие головные боли, расстройство равновесия, координации движений (например, человек стал спотыкаться на ровном месте); тошнота, рвота, односторонний паралич тела или лица, ухудшение или полная потеря зрения в одном глазу, нарушение речи (человек говорит с трудом или вовсе не может этого сделать); головокружение, иногда потеря сознания, непонимание речи других людей.

Заподозрить у человека инсульт можно по трем основным симптомам.

Улыбка . Попросить улыбнуться, улыбка обычно перекошенная, один уголок рта приподнят, другой опущен.

. Попросить улыбнуться, улыбка обычно перекошенная, один уголок рта приподнят, другой опущен. Поднятие рук вверх . Если одна рука не поднимается или отстает в движении, то это может свидетельствовать об инсульте.

. Если одна рука не поднимается или отстает в движении, то это может свидетельствовать об инсульте. Речь. Если попросить человека сказать какую-нибудь простую фразу (например, «сегодня будет дождь»), часто (но не всегда) наблюдается нарушение речи и неправильное произношение.

– Какие основные ошибки допускают пациенты при лечении артериальной гипертонии?

– Это курсовой прием препаратов. То есть прием препарата до нормализации артериального давления, а далее – перерыв. Перерывы в терапии, так называемые каникулы, делают также и для «разгрузки» печени. Такие перерывы и курсовой прием могут быть чреваты тяжелыми последствиями в виде инсульта или инфаркта.

Есть у некоторых пациентов тенденция к самостоятельному уменьшению дозы препарата для экономии средств или полному отказу от приема при достижении нормальных значений показателей артериального давления. Важно знать, что подобранный врачом препарат нужно продолжать принимать в прежней дозе, на которой достигнуто целевое (нормальное) значение давления. Только тогда можно говорить, что терапия является правильной и адекватной.

– Каковы основные меры профилактики артериальной гипертонии?

– Профилактика складывается из выявления и устранения факторов риска. Мероприятия по изменению образа жизни рекомендуются всем пациентам с гипертонией. Причем наиболее эффективны немедикаментозные мероприятия, направленные на нормализацию массы тела, артериального давления, холестерина и гликемии. Уменьшение массы тела на 5–10 % от исходной приводит к достоверному снижению рисков сердечно-сосудистых осложнений, а снижение потребления соли менее 5 г в сутки приводит к снижению систолического давления на 5 мм рт. ст.

Всем пациентам с гипертонией для улучшения метаболических показателей рекомендуется увеличить потребление овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливковое масло), молочных продуктов низкой жирности, уменьшить потребление мяса.

Аэробные физические нагрузки: желательно делать ежедневные, не менее 30 минут в день, динамические упражнения умеренной интенсивности (например, ходьба, скандинавская ходьба, езда на велосипеде, фитнес, плавание) 5–7 дней в неделю. Прекращение курения – важная мера профилактики гипертонии!