Депутаты Заксобрания пока только изучают «спрос» на эту опцию.

Сегодня, 6 мая, спикер Заксобрания Омской области Александр Артемов заявил, что пока никаких корректив в «Закон о тишине» принимать не планируется.

Сейчас в регионе действует правило, согласно которому нельзя шуметь после 23:00 до 07:00. Также предусмотрен обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Однако некоторые жители предлагают продлить этот перерыв на три часа, как это сделано в Москве, где тишина устанавливается с 12:00 до 15:00. Это опция удобна для семей с детьми.

По словам главы областного парламента, такая возможность изучается. Но пока никаких изменений не планируется.

– Такие вопросы задавались, не скрою. Комитет по законодательству изучает возможность увеличения обеденного часа тишины, а также практику в других регионах, – заявил Артемов в эфире ГТРК «Иртыш». – Массовых обращений не поступало, но пока мы не видим огромной проблемы.

Комитет по законодательству готов вернуться к этому вопросу.