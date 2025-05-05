В ведомстве выявили нарушение сроков первого этапа контракта.

Прокурор Омского района Владислав Васильев нагрянул с проверкой в школу-интернат в Красноярке, чтобы узнать темпы капремонта. Привести в порядок здание и его спальный корпус планировалось до декабря текущего года.

Представитель ведомства выявил нарушение сроков исполнения первого этапа контракта, начала проведения работ по трем этапам контракта. Кроме того, подрядчик не принимал меры по обеспечению исполнения контракта, а также по его банковскому сопровождению и предоставлению независимой гарантии.

По итогам выезда прокурор внес директору подрядной организации, ООО «Строитель», представление, а также объявил предостережение. Директор школы-интерната также получил предоставление и предостережение.