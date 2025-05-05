Главный приз достался омской команде.

На площадке Омского велотрека на минувших выходных, 3 и 4 мая, прошел международный турнир по панкратиону «Кубок Золотого шлема». Более 200 лучших бойцов из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана сразились между собой.

Турнир прошел при поддержке Группы компаний «Титан». С 2023 года предприятие является главным партнером Всероссийской федерации панкратиона в Омске. Отметим, что в этом году в состязаниях впервые приняли участие спортсмены из Якутии, Бурятии и Беларуси.

По итогам турнира омские спортсмены завоевали 26 золотых, 18 серебряных и 18 бронзовых наград. Лучшим бойцом турнира в весовой категории более 95 кг стал Арслан Гаджиев из Сургута. Приз за лучшую технику достался бойцу из Якутска Айгылаану Мартынову.

Всего было 22 команды-участницы. Первое место заняли спортсмены омского православного военно-патриотического клуба «Десантник». Они получили главный приз – Кубок Золотого шлема. Теперь победители будут участвовать в 29-м международном турнире «Кубок Золотого шлема – Мемориал Владимира Зборовского». Соревнования пройдут в Омске 5–7 декабря.

– Развитие спорта – это не только залог здоровья молодежи, но и повышение престижа нашего региона, – сказал заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов. – Мы являемся социально ответственной компанией и поддерживаем проекты, направленные на развитие спортивных инициатив. Уверен, что поддержка такого мужественного вида спорта, как панкратион, станет стимулом для его развития в Омской области и привлечет еще больше молодых талантливых бойцов. Для того чтобы омские спортсмены имели удобные и доступные условия для тренировок, мы в начале этого года открыли новый центр единоборств «Академия панкратиона», оснащенный необходимым современным инвентарем.

Предприятие является одним из самых крупных инвесторов Омской области. Проекты холдинга направлены на социальные, благотворительные, образовательные и культурные цели. Все они помогают развивать социально-экономические сферы регионов присутствия компании.