На соревнования приедут участники из российских городов и других государств.

3 и 4 мая на площадке Омского велотрека пройдет турнир по панкратиону на «Кубок Золотого Шлема». В соревнованиях примут участие бойцы России и стран СНГ.

Этот турнир поможет отобрать участников для Чемпионата и Кубка мира по панкратиону в 2025 году. Партнером мероприятия стал ГК «Титан».

– Приглашаем всех на турнир поддержать наших бойцов, за которых мы всегда испытываем особую гордость, – сказал руководитель «Всероссийской федерации панкратиона» Владимир Степкин. – Также хочу отметить, что в этом году у нас случилось еще одно знаковое событие – открытие нового центра единоборств «Академия панкратиона». Оснащенный современным спортивным оборудованием и инвентарем центр появился благодаря участию Группы компаний «Титан». Спорт играет ключевую роль в формировании здорового поколения, способного достигать поставленных целей и преодолевать трудности. И мы рады, что удалось создать такую площадку, где молодые люди могут не только развиваться физически, но и расти как личность.

Участниками соревнований станут более 200 спортсменов из всех регионов России. В их числе: Москва, Новосибирск, Волгоград, Куйбышев, а также Якутия и Бурятия.

Также на ринг выйдут представители Казахстана, Таджикистана, Кыргызстан. Впервые в состязаниях примут участие спортсмены из Беларуси. Всего в турнире будут участвовать 22 клубные команды.