На предприятии реализуют программу по заботе о здоровье сотрудников.

В Омске прошел форум «Безопасность и охрана труда». В мероприятии приняли участие более 600 человек. В числе участников оказались представители федеральных и региональных органов власти, профсоюзов, а также руководители предприятий и специалисты по охране труда.

– Предприятие ведет системную работу по сохранению и укреплению здоровья сотрудников, – объяснил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Забота о людях – наш главный приоритет. Эффективные практики и программы здоровья, которые мы представили на региональном форуме, включают все компоненты благополучия наших сотрудников – от профилактики заболеваний до поддержки здорового образа жизни. Для каждого мы обеспечиваем комфортные и безопасные условия труда по самым современным стандартам.

Гости форума отметили, что омский завод подходит комплексно к улучшению качества жизни сотрудников. С 2021 года на предприятии реализуют программу «Здоровье и благополучие».

Эта программа направлена на поддержку здорового образа жизни и физической активности. Ее разработали сотрудники предприятия вместе со специалистами в области медицины, здорового питания и спорта. Программа успела охватить более 2 тысяч человек.

– Форум традиционно объединяет передовые практики организаций и знакомит участников с инновационными разработками, направленными на сохранение жизни и здоровья работников в регионе, – сказала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. – Предариятие регулярно подтверждает высокий уровень в области профессионального здоровья и безопасности. В 2024 году в региональном этапе всероссийского конкурса оно заняло первое место в двух номинациях – «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».

На ОНПЗ есть своя поликлиника с дневным стационаром. Медицинские услуги оказывают по 33 разным направлениям, включая узкопрофильных специалистов. Так, в их числе есть травматолог, сосудистый хирург и вертебролог.

На предприятии работает спорткомплекс, в котором установили современные тренажеры. Завод имеет собственный лечебно-оздоровительный центр. В санатории имени Карбышева проводится санаторно-курортное лечение.