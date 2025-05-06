Глава Омской гильдии риелторов дал оценку законопроекту об обязательных безналичных расчетах для сделок с жильем на сумму больше миллиона.

Государственная дума готовит законопроект, по которому граждан обяжут совершать безналичные расчеты по сделкам с жильем – при условии, если сумма превышает 1 миллион рублей. Законодатель ставит своей задачей защитить граждан от мошенников. При подобных крупных денежных операциях в сделку всегда должен быть вовлечен банк – и передачи денег «из рук в руки» больше не должно происходить. Закон могут принять уже до конца 2025 года.

Мы пообщались с главой Гильдии риелторов Омска, директором ООО «ЛЕДОН-недвижимость» Александром Каюкиным, который рассказал нам свое мнение об этих потенциальных изменениях в законодательстве.

– Александр Геннадьевич, как вы считаете, есть ли необходимость в этом законопроекте?

– Я считаю, что нет. Я просто не вижу достаточной статистики по мошенничеству именно в этой конкретной сфере. Мотив – «мы будем защищать от мошенников» – выглядит очень сомнительным. Из-за этого вносить законопроект и обременять всех участников рынка недвижимости из-за незначительного процента преступных деяний – это все равно, что обязать всех пассажиров автобусов носить шлемы из-за того, что автобусы попадают в ДТП и пассажиры получают травмы головы.

Проведу еще одну подобную аналогию: чтобы появился знак или светофор, нужно, чтобы на дороге был определенный трафик, должна быть статистика по ДТП, которые были бы связаны с ограничением скорости. И только в этом случае можно установить знак или светофор – в этом действительно есть необходимость. Но я не вижу такой же статистики по мошенничеству, связанному с платежом наличными средствами при сделках с недвижимостью.

Более того, этот подход может создать для граждан дополнительные сложности при совершении сделок. Эффект же будет минимальным.

– Какого рода могут возникать проблемы?

– Давайте представим: мы с вами решили совершить сделку. Я по каким-то причинам не доверяю банкам и храню деньги у себя дома «под матрасом». Хочу купить у вас объект. Мы пришли к какому-то консенсусу, определились со стоимостью. И теперь мне теперь нужно открыть расчетный счет в банке, положить туда средства и рассчитаться с вами. Или же вам сразу скинуть на счет.

А потом мы совершили сделку, и у вас появилось 5 миллионов на счете. Что вам нужно, чтобы снять эти 5 миллионов с вашего счета? Много чего. Вы когда-нибудь пробовали снимать большие суммы денег с карты или счета? А это сложнее, чем кажется. Вы приходите в банк, и вам скажут: нужно заказать деньги за три дня. Если вы об этом заранее не были в курсе, то может возникнуть проблема – деньги-то могут быть нужны прямо здесь и сейчас.

Еще у людей могут быть самые разные мотивы. Кто-то скажет, что им не хочется таким способом совершать сделку. Кто-то не живет в крупном городе, а в таком месте, где услуги МФЦ оказывает администрация. Им придется ехать до филиала банка. Потом там перечислять деньги. Потом снова заниматься этим, снова снимать.

Кроме того, кредитная организация может просто прекратить существование. Да, шанс на сегодняшний день не очень-то и велик. Но все-таки. Вот мы внесли деньги, написали заявление, чтобы забрать деньги через три дня... и тут оказывается, что банк больше не отвечает по своим обязательствам. И страховка не покрывает все средства. Почему я во всей этой схеме должен брать на себя еще и такой риск?

Да и вообще, у нас наличные деньги, что ли, перестали быть средством расчета? Да вроде не перестали. Может, вообще тогда проще будет запретить все бумажные деньги? Странно будет, не находите?

– Но разве для сделок с жилой недвижимостью не снизит вероятность попасться на мошенников?

– Во-первых, основная масса сделок все равно происходит в безналичной форме. Все всегда рекомендуют систему безопасных расчетов. Это избавляет от необходимости проверки денежных средств, это избавляет от необходимости ходить с сумками денег в общественных местах, это подтверждает движение денег – что это не мнимая, не притворная сделка.

Во-вторых, я вижу больше проблем с мошенничеством вообще в другой сфере. Для примера: признание недееспособности при заключении и расторжении сделки. Вот смотрите: я добросовестный приобретатель и все сделал как полагается, приобрел квартиру у человека, и я был уверен, что все должно быть в порядке. Приехал он на своем автомобиле, у него есть водительское удостоверение – не было причин сомневаться в дееспособности. Но в итоге оказалось, что, оказывается, именно в тот момент он не отдавал отчет в своих действиях, а значит, сделка считается недействительной. Причина не так важна. И суд установил, что теперь мне должны отдать деньги, а я возвращаю квартиру обратно. А у продавца уже денег нет, он их все потратил. И вот теперь я потерял деньги, у меня нет квартиры, и, когда их мне вообще вернут, неизвестно. А потом через полгода гражданин подает на банкротство – и до свидания. Вот в этой сфере мне было бы куда более интересна инициатива.

– Есть мнение, что законопроект как раз хочет упростить для граждан все судебные тяжбы – чтобы у них уже были необходимые документы от банков.

– Я согласен с тем, что платежка из банка – это более серьезный документ, чем расписка, и здесь я полностью поддерживаю практику судов. Все четко по содержанию и форме, подтверждает фактическое движение средств – в отличие от расписки. Расписку к тому же можно и подделать. Да, платежку из банка тоже можно, но это многократно сложнее, чем расписку.

Если бы шла речь об отдельных категориях граждан – чтобы при совершении сделок с ними требовались бы условия, – я бы еще понял. Но вот что делать, если я категорически не хочу взаимодействовать с банком? Что мне делать в таком случае?

– В общем, если подытожить, то вы считаете, что это трата времени для законодателя?

– В общем и целом – да. На данный момент, если обе стороны действуют с разумной осмотрительностью, шансов попасться к мошенникам очень мало. В конце концов, всегда можно обратиться к профессионалу: к риелтору, к нотаруиусу – если уверенности никакой нет. Это при любом раскладе почти всегда надежнее.

Я могу предположить, что это может быть банковским лобби – банки хотят, чтобы на их счетах лежало больше денег на протяжении более длительного времени.

Разумеется, этот законопроект все еще могут не принять. У нас есть законы, которые и по 10 с лишним лет где-то на рассмотрении. В конечном итоге я считаю, что это одна из наименьших проблем, связанных со сделками с недвижимостью, да и в целом с финансовой сферой.