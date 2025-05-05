Омск-Информ
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·Общество

По данным ведомства, все карты принимаются к оплате во всех видах муниципального транспорта.

Жители Омска массово жалуются на работу электронных проездных «Омка». Пассажиры общественного транспорта сообщают, что карты с истекшим сроком действия не работают. В департаменте транспорта омской мэрии заявили, что все карты работают.

– Абсолютно все пластиковые продукты «Омка» работоспособны и принимаются к оплате во всех видах муниципального общественного транспорта. Для активации проездного необходимо пополнить баланс на любую сумму, – говорится в сообщении дептранса.

Пополнить «Омку» можно в офисе АО «Пассажирсервис» или в любом из 49 павильонов сети «Дилижанс», расположенных на территории города.

·Общество

По данным ведомства, все карты принимаются к оплате во всех видах муниципального транспорта.

Жители Омска массово жалуются на работу электронных проездных «Омка». Пассажиры общественного транспорта сообщают, что карты с истекшим сроком действия не работают. В департаменте транспорта омской мэрии заявили, что все карты работают.

– Абсолютно все пластиковые продукты «Омка» работоспособны и принимаются к оплате во всех видах муниципального общественного транспорта. Для активации проездного необходимо пополнить баланс на любую сумму, – говорится в сообщении дептранса.

Пополнить «Омку» можно в офисе АО «Пассажирсервис» или в любом из 49 павильонов сети «Дилижанс», расположенных на территории города.