Ярмарки работают на Левобережном, Ленинском, Советском и Центральном рынках.

В Омске стартовала продажа товаров для садоводов и огородников. В разных районах города открыто 16 специализированных ярмарочных площадок, предлагающих широкий ассортимент продукции для садовых и дачных участков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Левобережный, Ленинский, Советский и Центральный рынки стали основными местами торговли рассадой, саженцами различных видов растений, декоративными культурами, горшечной флорой, средствами ухода за растениями и препаратами против вредителей.

Работу рынков организовали специально для удобства омских садоводов и владельцев загородных домов. Покупателей ждут ежедневно с 9:00 до 18:00.