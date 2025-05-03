Роспотребнадзор выдал предостережение предприятию.

Предприятие маслосыркомбинат «Тюкалинский» получило официальное предостережение от Роспотребнадзора в связи с выявленными нарушениями производственного процесса. Предупреждение было выдано 25 апреля текущего года и размещено в Едином реестре проверок.

Поводом для инициирования контрольных мероприятий послужило задание, поступившее от Россельхознадзора по Омской области. Проверяющие обнаружили 11 пунктов несоответствия требованиям законодательства, связанных с некорректным оформлением ветеринарных сопроводительных документов.

Согласно открытым источникам, предприятие зарегистрировано еще в 2006 году. Новым генеральным директором с начала апреля 2025 года значится Игорь Портало, учредители организации – Александр Чернявский и Оксана Сорокина. За прошлый финансовый год компания показала доход в размере 3 миллиардов рублей, чистой прибыли накоплено порядка 51 миллиона рублей.