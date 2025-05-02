Игрок «Металлурга» считает, что провокация помогла команде прибавить в плей-офф.

Защитник магнитогорского «Металлурга» Никита Камалов поделился мнением об эпизоде, произошедшем во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Авангарда». В конце первого периода Камалов выпил из бутылки, принадлежащей вратарю омской команды Никите Серебрякову, что привело к стычке между защитником и игроком «Авангарда» Ильей Каблуковым.

Камалов рассказал, что произошедшее не было запланировано. После окончания небольшой стычки у ворот он заметил бутылку и просто решил выпить из нее.

– Когда вроде все разошлись, потасовка закончилась, я увидел бутылку и подумал: «Почему бы не попить?» Уже тогда понимал, что это может спровоцировать конфликт и эмоции у омского «Авангарда». Поэтому решил: «Почему нет?» И сделал то, что сделал, – цитируют Камалова «Известия».

Камалов признал, что своей выходкой он добился желаемого эффекта. Так, по его словам, «ястребы» переключили внимание на него, заявляя на матчи Марка Вербу и акцентируя внимание на его поведении, что помогло выиграть два матча.

– Мы в итоге взяли два матча – четвертый и пятый, а второй и третий проиграли только в овертаймах. Так что тот инцидент дал свои плоды. Рад был помочь команде. Жаль, что это не сразу принесло победы. Эффект был накопительный, все дало свои плоды постепенно – дальше где-то произошла одна-другая стычка, где-то что-то друг другу сказали с игроками «Авангарда». Такое не сразу сработало. Но очевидно, что мы прибавили так по ходу серии и получили шансы ее вытащить, – добавил защитник магнитогорской команды.

Напомним, что ранее Никита Камалов также прокомментировал высказывания супруги Дамира Шарипзянова по поводу инцидента, произошедшего в ходе пятого матча Кубка Гагарина.