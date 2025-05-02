Омск-Информ
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·Спорт

«Авангард» пересматривает состав защитников перед новым сезоном.

По информации телеграм-канала «АренаБреда», под большим вопросом находится дальнейшее пребывание в системе клуба защитника Алекса Гранта

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше выражает серьезные сомнения по поводу физической формы и подвижности опытного легионера. 

Примечательно, что незадолго до начала плей-офф Грант переподписал контракт с омским клубом на следующий сезон. 

Защитник провел в составе омичей 26 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 5 результативных передач.

Ранее стало известно, что Павел Коледов может покинуть «Авангард» в следующем сезоне.

Алексей Новиков
·Спорт

«Авангард» пересматривает состав защитников перед новым сезоном.

По информации телеграм-канала «АренаБреда», под большим вопросом находится дальнейшее пребывание в системе клуба защитника Алекса Гранта

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше выражает серьезные сомнения по поводу физической формы и подвижности опытного легионера. 

Примечательно, что незадолго до начала плей-офф Грант переподписал контракт с омским клубом на следующий сезон. 

Защитник провел в составе омичей 26 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 5 результативных передач.

Ранее стало известно, что Павел Коледов может покинуть «Авангард» в следующем сезоне.

Алексей Новиков