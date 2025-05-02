Защитник выступает за «ястребов» с 2024 года.

По информации хоккейного эксперта и бывшего игрока «Авангарда» Алексея Потапова, защитник Павел Коледов может покинуть состав омской команды в следующем сезоне.

Хотя в процессе сезона Коледов пошел на понижение зарплаты с 65 до 45 миллионов рублей, этот шаг может оказаться недостаточным для сохранения места в команде «Авангард».

30-летний защитник выступает за «ястребов» с 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 77 матчей, забил один гол и сделал 11 результативных передач.

Ранее стало известно, что в случае перехода Рида Буше в екатеринбургский «Автомобилист» он может стать самым высокооплачиваемым игроком КХЛ – его зарплата в новом клубе может составить около 125 миллионов рублей за сезон.