Недостаточная пропускная способность трубопроводов мешает завершить газификацию региона.

Газификация Омской области продолжается, однако подключение ко всем жилым домам региона пока остаётся невозможным. Как сообщили в министерстве энергетики Омской области «NGS55.RU», основная причина - недостаточная пропускная способность существующих газовых магистралей.

Регион получает газ по трубопроводной системе, идущей из Томской области. Её оператор — компания «Газпром трансгаз Томск». Однако действующая инфраструктура не справляется с необходимыми объёмами поставок. Ситуация может улучшиться не раньше 2029 года - к этому времени планируют завершить строительство новой газовой магистрали.

Речь идёт о соединительной линии между компрессорной станцией «Аганская» в Ханты-Мансийском автономном округе и станцией «Вертикос» в Томской области. До тех пор обеспечить стабильное газоснабжение в полном объёме не получится. Это особенно актуально для жителей северных и отдалённых районов: Тевризского, Усть-Ишимского, Муромцевского, Седельниковского, Большеуковского, Колосовского и Горьковского. Они по-прежнему не имеют доступа к центральному газоснабжению.

Тем не менее, в других районах региона программа газификации успешно реализуется. Так, в 2025 году запланировано подключение к газу в Большереченском, Тарском и Знаменском районах.

Значимым шагом станет ввод в эксплуатацию компрессорной станции «Тарская». Это позволит обеспечить стабильные поставки топлива для потребителей АО «Тевризнефтегаз». Ранее зимой жители этих районов часто сталкивались с перебоями в подаче природного газа, добываемого на месторождениях Тевризского района.