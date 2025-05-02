Омск-Информ
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·Общество

Недостаточная пропускная способность трубопроводов мешает завершить газификацию региона.

Газификация Омской области продолжается, однако подключение ко всем жилым домам региона пока остаётся невозможным. Как сообщили в министерстве энергетики Омской области «NGS55.RU», основная причина - недостаточная пропускная способность существующих газовых магистралей.

Регион получает газ по трубопроводной системе, идущей из Томской области. Её оператор — компания «Газпром трансгаз Томск». Однако действующая инфраструктура не справляется с необходимыми объёмами поставок. Ситуация может улучшиться не раньше 2029 года - к этому времени планируют завершить строительство новой газовой магистрали.

Речь идёт о соединительной линии между компрессорной станцией «Аганская» в Ханты-Мансийском автономном округе и станцией «Вертикос» в Томской области. До тех пор обеспечить стабильное газоснабжение в полном объёме не получится. Это особенно актуально для жителей северных и отдалённых районов: Тевризского, Усть-Ишимского, Муромцевского, Седельниковского, Большеуковского, Колосовского и Горьковского. Они по-прежнему не имеют доступа к центральному газоснабжению.

Тем не менее, в других районах региона программа газификации успешно реализуется. Так, в 2025 году запланировано подключение к газу в Большереченском, Тарском и Знаменском районах.

Значимым шагом станет ввод в эксплуатацию компрессорной станции «Тарская». Это позволит обеспечить стабильные поставки топлива для потребителей АО «Тевризнефтегаз». Ранее зимой жители этих районов часто сталкивались с перебоями в подаче природного газа, добываемого на месторождениях Тевризского района.

·Общество

Недостаточная пропускная способность трубопроводов мешает завершить газификацию региона.

Газификация Омской области продолжается, однако подключение ко всем жилым домам региона пока остаётся невозможным. Как сообщили в министерстве энергетики Омской области «NGS55.RU», основная причина - недостаточная пропускная способность существующих газовых магистралей.

Регион получает газ по трубопроводной системе, идущей из Томской области. Её оператор — компания «Газпром трансгаз Томск». Однако действующая инфраструктура не справляется с необходимыми объёмами поставок. Ситуация может улучшиться не раньше 2029 года - к этому времени планируют завершить строительство новой газовой магистрали.

Речь идёт о соединительной линии между компрессорной станцией «Аганская» в Ханты-Мансийском автономном округе и станцией «Вертикос» в Томской области. До тех пор обеспечить стабильное газоснабжение в полном объёме не получится. Это особенно актуально для жителей северных и отдалённых районов: Тевризского, Усть-Ишимского, Муромцевского, Седельниковского, Большеуковского, Колосовского и Горьковского. Они по-прежнему не имеют доступа к центральному газоснабжению.

Тем не менее, в других районах региона программа газификации успешно реализуется. Так, в 2025 году запланировано подключение к газу в Большереченском, Тарском и Знаменском районах.

Значимым шагом станет ввод в эксплуатацию компрессорной станции «Тарская». Это позволит обеспечить стабильные поставки топлива для потребителей АО «Тевризнефтегаз». Ранее зимой жители этих районов часто сталкивались с перебоями в подаче природного газа, добываемого на месторождениях Тевризского района.