На торги выставлены 13 объектов стоимостью 132,9 млн рублей.

На электронной платформе Российского аукционного дома проходят торги по реализации 13 объектов недвижимости, находящихся на территории приостановленного производства Крутогорского нефтеперерабатывающего завода. Каждое имущество предложено участникам торгов индивидуально, как отдельный лот, по решению арбитражного управляющего Владимира Добрышкина.

К покупке предлагается ряд объектов инфраструктуры бывшего нефтеперерабатывающего завода: склад горючего, насосная установка, рельсовая линия, три хранилища мазута и другие постройки. Общая первоначальная стоимость всех представленных лотов составляет 132,9 млн рублей. Цены варьируются от 530,9 тысячи до 47,8 млн рублей. Участники обязаны внести залог в размере 5 % от стоимости выбранного имущества до 6 июня 2025 года. Непосредственно сам аукцион назначен на 11 июня текущего года.

Крутогорский нефтеперерабатывающий завод занимал второе место по производственным мощностям в Омской области. Он начал работать в 2008 году на территории предприятия оборонной промышленности.

Напомним, что открывшийся в 2008 году завод был признан банкротом в 2021 году. Собственник предприятия Валерий Федотов был осужден за незаконные операции с нефтью и обман банковских учреждений и потребителей. Около двух лет назад суд назначил ему наказание в виде восьми лет заключения и штрафа размером 750 тысяч рублей.