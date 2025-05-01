Более 62 % преступников Омской области не имеют постоянного источника дохода.

На основе данных о преступлениях за три месяца 2025 года прокуратура Омской области составила портрет преступника. Всего был выявлен 1 641 гражданин, совершивший преступления. В основном это местные жители (96 %, или 1 576) в возрасте от 30 до 49 лет – 1 030 (62,8 %), старше 50 лет – 248 (15,1 %), с 18 до 24 лет – 174 (10,6 %).

Мужчин больше в три раза. Более 62 % преступников не имеют постоянного источника дохода, 5,6 % служащих, или 91 человек. 1,3 % – студенты, или 21 человек. 63,6 % имеют полное среднее, начальное или неполное среднее образование – 25 %, свыше 8,5 % – высшее.

428 человек, или 26,1%, пошли на преступление, находясь в состоянии алкогольного, а шесть человек, или 0,4 %, – в состоянии наркотического опьянения.