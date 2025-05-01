В «Атриум Кино» прошла презентация документального фильма ГТРК «Иртыш» «Малютка»: большой поступок маленького человека» (12+).

Накануне в Омске состоялась презентация фильма «Малютка»: большой поступок маленького человека», посвященного невероятной истории Ады Занегиной. В годы Великой Отечественной войны, будучи ребенком, она совершила настоящий подвиг.

80-летие Великой Победы – прекрасный повод не только рассказать эту уникальную историю, но и почтить память всех тех, кто приближал долгожданный день. Фильм детально воспроизводит события тех тяжелых лет.

Премьерный показ, прошедший в кинотеатре «Атриум Кино», собрал полный зал. Зрители затаив дыхание ожидали увидеть историю, которая вот уже несколько десятилетий передается из поколения в поколение.

Работа над фильмом длилась два месяца. Оказалось, главная героиня картины – не просто имя из газетных вырезок, а живая легенда. Журналисты ГТРК «Иртыш» отыскали Адель Занегину (в девичестве) спустя более восьмидесяти лет после тех событий и пригласили ее в Омск для участия в съемках. Сейчас она живет в подмосковной Электростали с детьми и внуками.

Зритель видит маленькую Аду, дочь танкиста, эвакуированную в тыл вместе с мамой. Девочка копила деньги на заветную куклу. Эти сбережения, 122 рубля 25 копеек, представляют собой символ детской мечты, которой она жертвует ради общего дела.

Письмо в газету «Омская правда», где девочка рассказывает о своем решении пожертвовать деньги на строительство танка «Малютка», вызвало невероятный общественный резонанс. Вот текст письма Ады, опубликованного в газете «Омская правда» 25 февраля 1943 года:

«Я – Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевки Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танки. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем маленьким детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада».

Тысячи людей, дети и взрослые, известные личности и простые граждане, откликнулись на призыв, присылая свои сбережения. Вклад каждого стал кирпичиком в общем деле приближения победы. В фильме упоминаются имена таких известных людей, как Роберт Рождественский и Валентина Талызина: они также поучаствовали в сборе средств.

…В зале царила атмосфера глубокого уважения и трогательного волнения. Каждый эпизод, воспроизводящий атмосферу военного времени, задевает за живое, буквально берет за душу. Съемки фильма проходили в тех местах Омска, где Занегины жили в годы эвакуации. Это позволило максимально достоверно воспроизвести события и показать место действия истории.

Премьера фильма стала не просто показом документальной ленты, а теплой творческой встречей. После просмотра зрители активно делились своими эмоциями, впечатлениями и мыслями о увиденном, обсуждая подвиг маленькой девочки и значение ее поступка.

Фильм «Малютка»: большой поступок маленького человека» можно будет увидеть на канале «Россия 24» в воскресенье, 4 мая, в 16 часов. Рекомендуется к семейному просмотру.