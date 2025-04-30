Желание сэкономить на толщине кровельных материалов приводит к разрушениям конструкций, а иногда и к трагедиям.

Ураган, обрушившийся на Омскую область в ночь с 29 по 30 апреля, стал самым разрушительным в текущем году. По данным регионального управления МЧС сильный ветер достигал порывов 25 м/с и более.

Пока подсчитывается сумма нанесенного материального ущерба, омичи в соцсетях отмечают, что в последние годы им все чаще приходится слышать новости о буйствах стихии. Это же, со своей стороны, подтверждают профессиональные метеорологи. По их наблюдениям, среднегодовая температура в Омской области за последние полвека увеличилась примерно на 1,5–2 градуса (по шкале Цельсия). Зимы становятся мягче и короче, а лето – жарче и суше. Весна и осень все чаще превращаются в переходные сезоны с непредсказуемой погодой.

– Главная черта будущего климата в Западной Сибири – нестабильность. Мы больше не можем рассчитывать на устойчивость сезонов. Май может начаться с заморозков, а октябрь – с плюс 20 и громовых гроз, – предупреждают климатологи и советуют «быть осторожнее с деревьями, линиями электропередач и неустойчивыми конструкциями».

Вот с хлипкостью конструкций особенно хотелось бы разобраться. Печальная статистика говорит о том, что во время ураганов наибольшую опасность представляют сорванные со своих креплений металлические крыши и заборы из профнастила и металлочерепицы. Превратившиеся в крыло они могут переноситься на значительные расстояния, обладая при этом значительной массой. Как выясняется, в основном такое случается при неправильно подобранных материалах и неграмотном монтаже.

– Согласно ГОСТам и СНИПам толщина металла, который используется для кровли, не должна быть менее 0,5 миллиметра. Для капремонта таких объектов, как школы или многоквартирные дома, вообще рекомендуется использовать лист металла толщиной в 0,65 мм минимум. Там еще на срок эксплуатации смотрят, чтобы на дольше его хватило. Такие требования и рекомендации появились неспроста. В местах крепления кровли, как, впрочем, и заборов, отверстия под саморезы со временем начинают покрываться коррозией. Если металл был тонкий, да еще и самих саморезов было недостаточно, места крепления «прогнивают», и вместо них образуются дыры. Такие фактически незакрепленные кровли и заборы ветер срывает с мест в первую очередь, – поясняют эксперты.

В Омске предостаточно случаев, когда строители используют для кровли или ограждения профилированный металлический лист толщиной меньше рекомендованной. Такой материал стоит дешевле, а уведомлять об этом заказчика, оказывается, не обязательно. Официальными строительными нормативами допускается погрешность в 0,05 мм по металлу, а следовательно, кровельный лист толщиной в 0,46 мм, например, тоже будет считаться «гостовским». Как он поведет себя в процессе эксплуатации – проблема заказчика, который может попросту не обладать необходимыми техническими знаниями.

Омичам, столкнувшимся с климатическими изменениями и желающим защититься от ураганов и не платить дважды и трижды за профлист, который ежегодно уносит ураганом, важно обращать внимание именно на толщину металла. К сожалению, на рынке много недобросовестных производителей и поставщиков, которые пользуются доверием граждан и продают металл, не соответствующий заявленному. Нужно обязательно требовать замер толщины металла на месте при покупке. Кроме того, запрашивайте соответствующие документы и сертификаты, требуйте у продавца или монтажных бригад измерения микрометром толщины металла при вас.

В Омске есть компания, хорошо известная самым взыскательным и технически подкованным потребителям. «Омск Сайдинг Инвест» работает уже более 20 лет, и сотрудники этой производственной компании являются настоящими профессионалами. Корреспондент «Омск-информа» смог убедится в этом лично, выехав на производственную площадку, расположенную в Октябрьском округе. Во время контрольноой закупки сотрудники предприятия без лишних напоминаний сделали все необходимые замеры и предоставили полный пакет документов на профнастил.

Остается надеется, что принятые в «Омск Сайдинг Инвесте» стандарты работы станут нормой для всех. Возможно, что к этому многих подтолкнет федеральный законодатель после того, как пересмотрит ГОСТы в сторону ужесточения. Узаконенное использование слишком тонкого ненадежного профнастила и металлочерепицы следует исключить, обратив первоочередное внимание на подрядчиков, занимающихся ремонтом школ, детсадов и других социально значимых объектов. Экономия на материалах в этом случае не то что сомнительна – недопустима.