Омские власти надеются на фруктово-овощные поставки из Узбекистана.

Сегодня, 30 апреля, на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития обсуждали межмуниципальную, международную, внешнеэкономическую деятельность мэрии.

География партнерских и побратимских связей Омска представляет собой 32 города в 10 странах. Больше всего - 16 - находятся в России. Из зарубежных стран - в Китае, в Поднебесной с четырьмя городами подписаны побратимские соглашения. В Беларуси - с тремя, в Казахстане - с двумя. Есть города - побратимы в Германии, Болгарии, Словакии, Черногории, Чехии, Турции, Южной Корее. Дружат омичи недавно с городом Стахановым из ЛНР и Благовещенском Амурской области.

- По информации таможни оборот увеличился на 1,4 %, к сожалению, с 2022 года информация в стоимостном выражении является закрытой. Цифры озвучить в денежном эквиваленте нет возможности, - рассказала заместитель мэра города Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук. - Средства на внешнеэкономическую деятельность ежегодно предусматриваются в рамках муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности». Они скромные – всего 3 млн рублей, при этом эффект от их реализации существенно выше.

Из Омска везли хлебобулочные изделия, вентиляционное оборудование, постельные принадлежности, средства бытовой и профессиональной химии. В Омск везут станки, инструменты для металлообработки, комплектующие с омским брендированием, предназначенные для сборки товаров, корректирующих зрение. Кстати, подписан меморандум с китайской стороной об открытии производства мебели в Омске, а также открытие двух мультибрендовых центров белорусской техники и магазина одежды «Марк Формэль».

Расширение географии внешнеэкономических связей планируется, так впервые торгово-экономическая миссия омских официальных и деловых кругов поедет в город Баку 3-5 июня. С Ферганской областью Республики Узбекистан Омск уверенно идет на сближение. В середине апреля введена в эксплуатацию первая очередь ферганского оптово-распределительного логистического центра «Фрут-Сити».