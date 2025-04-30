Омск-Информ
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·Авто

Ограничения будут действовать чуть меньше часа.
В ближайшую пятницу, 2 мая, в Омске перекроют часть Иртышской набережной для «Zабега Победы». Движение запретят на участке от дома № 1 на бульваре Победы до дома № 30 на Иртышской набережной с 11:40 до 12:20.
Кроме того, с 19:00 1 мая до 11:15 2 мая омичам запретят парковать автомобили около здания № 1а на площади Бухгольца.
Отметим, что ограничения движения планируются в Омске и с 6 по 9 мая.
Андрей Андреев
·Авто

Ограничения будут действовать чуть меньше часа.
В ближайшую пятницу, 2 мая, в Омске перекроют часть Иртышской набережной для «Zабега Победы». Движение запретят на участке от дома № 1 на бульваре Победы до дома № 30 на Иртышской набережной с 11:40 до 12:20.
Кроме того, с 19:00 1 мая до 11:15 2 мая омичам запретят парковать автомобили около здания № 1а на площади Бухгольца.
Отметим, что ограничения движения планируются в Омске и с 6 по 9 мая.
Андрей Андреев