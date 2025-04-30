Омск-Информ
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Ограничения вводят на 4 дня.
С 6 по 9 мая для празднования Дня Победы в Омске перекроют несколько улиц. Как сообщили в мэрии, 6 мая с 21:00 до 8:00 7 мая движение ограничат по улице Певцова от Фрунзе до Банковского переулка. С 21:00 6 мая до 7:00 9 мая перекроют улицу Коммунистическую от Красного Пути до Певцова.
7 мая с 19:30 до 24:00 перекроют:
  • Ленина от Интернациональной до площади Победы включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина;
  • Певцова от Фрунзе до Банковского переулка.

7 мая с 20:00 до 24:00 перекроют:
  • Красный Путь от Фрунзе до Интернациональной;
  • Чапаева от Певцова до Красного Пути;
  • Коммунистическую от Певцова до Красного Пути;
  • Интернациональную от Красного Пути до Герцена;
  • Орджоникидзе от Фрунзе до Интернациональной.

9 мая с 7:00 до 16:00 перекроют:
  • Красный Путь от Фрунзе до Интернациональной;
  • Чапаева от Певцова до Красного Пути;
  • Коммунистическую от Певцова до Красного Пути;
  • Интернациональную от Красного Пути до Герцена;
  • Орджоникидзе от Фрунзе до Интернациональной;
  • Красногвардейскую от Герцена до Орджоникидзе;
  • Ленина от Интернациональной до Партизанской включая Соборную площадь и площадь Победы;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина;
  • Певцова от Фрунзе до Банковского переулка;
  • Герцена от Интернациональной до площади Победы.
9 мая с 9:00 до 16:00 перекроют:
  • Красный Путь от Кемеровской до Фрунзе;
  • Фрунзе от Орджоникидзе до моста имени 60-летия Победы (метромост);
  • Фрунзе от дома № 18 по Красному Пути до Волочаевской;
  • Ленина от Партизанской до Ленинградской площади;
  • Думскую от проспекта К. Маркса до Ленина;
  • Щербанева от Бударина до Ленина;
  • Партизанскую от Ленина до Спартаковской;
  • Лермонтова от проспекта К. Маркса до Ленина;
  • Броз Тито от Ильинской до Ленина;
  • Чкалова от Ильинской до Ленина;
  • Короленко от Комиссаровской до пр. К. Маркса;
  • Степана Разина от Комиссаровской до дома № 10а по К. Маркса;
  • Иртышскую набережную от Ленинградского моста до Рождественского;
  • дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 на Ленинградской площади;
  • дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома №2 на Ленинградской площади;
  • Циолковского от К. Маркса до Иртышской набережной;
  • Крылова от Иванова до Иртышской набережной.
9 мая с 16:00 до 22:00 перекроют:
  • Ленина от Интернациональной до площади Победы включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарская от Ленина до Красина.

Также 9 мая с 8:00 до 22:00 перекроют Партизанскую от Спартаковской до «Омской крепости».
Запретят также парковку всех видов транспорта в местах проведения праздничных мероприятий.
Андрей Андреев
·Авто

Ограничения вводят на 4 дня.
С 6 по 9 мая для празднования Дня Победы в Омске перекроют несколько улиц. Как сообщили в мэрии, 6 мая с 21:00 до 8:00 7 мая движение ограничат по улице Певцова от Фрунзе до Банковского переулка. С 21:00 6 мая до 7:00 9 мая перекроют улицу Коммунистическую от Красного Пути до Певцова.
7 мая с 19:30 до 24:00 перекроют:
  • Ленина от Интернациональной до площади Победы включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина;
  • Певцова от Фрунзе до Банковского переулка.

7 мая с 20:00 до 24:00 перекроют:
  • Красный Путь от Фрунзе до Интернациональной;
  • Чапаева от Певцова до Красного Пути;
  • Коммунистическую от Певцова до Красного Пути;
  • Интернациональную от Красного Пути до Герцена;
  • Орджоникидзе от Фрунзе до Интернациональной.

9 мая с 7:00 до 16:00 перекроют:
  • Красный Путь от Фрунзе до Интернациональной;
  • Чапаева от Певцова до Красного Пути;
  • Коммунистическую от Певцова до Красного Пути;
  • Интернациональную от Красного Пути до Герцена;
  • Орджоникидзе от Фрунзе до Интернациональной;
  • Красногвардейскую от Герцена до Орджоникидзе;
  • Ленина от Интернациональной до Партизанской включая Соборную площадь и площадь Победы;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина;
  • Певцова от Фрунзе до Банковского переулка;
  • Герцена от Интернациональной до площади Победы.
9 мая с 9:00 до 16:00 перекроют:
  • Красный Путь от Кемеровской до Фрунзе;
  • Фрунзе от Орджоникидзе до моста имени 60-летия Победы (метромост);
  • Фрунзе от дома № 18 по Красному Пути до Волочаевской;
  • Ленина от Партизанской до Ленинградской площади;
  • Думскую от проспекта К. Маркса до Ленина;
  • Щербанева от Бударина до Ленина;
  • Партизанскую от Ленина до Спартаковской;
  • Лермонтова от проспекта К. Маркса до Ленина;
  • Броз Тито от Ильинской до Ленина;
  • Чкалова от Ильинской до Ленина;
  • Короленко от Комиссаровской до пр. К. Маркса;
  • Степана Разина от Комиссаровской до дома № 10а по К. Маркса;
  • Иртышскую набережную от Ленинградского моста до Рождественского;
  • дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 на Ленинградской площади;
  • дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома №2 на Ленинградской площади;
  • Циолковского от К. Маркса до Иртышской набережной;
  • Крылова от Иванова до Иртышской набережной.
9 мая с 16:00 до 22:00 перекроют:
  • Ленина от Интернациональной до площади Победы включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарская от Ленина до Красина.

Также 9 мая с 8:00 до 22:00 перекроют Партизанскую от Спартаковской до «Омской крепости».
Запретят также парковку всех видов транспорта в местах проведения праздничных мероприятий.
Андрей Андреев