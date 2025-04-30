Парламентарии обратятся с Госдуму, чтобы регионы смогли самостоятельно лишать здания статуса памятников архитектуры.

Сегодня, 30 апреля, на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития депутаты проголосовали за законотворческую инициативу. Предлагается наделять региональные и городские власти полномочиями по лишению исторических зданий статуса памятников архитектуры. Речь идет в том числе и об аварийных расселенных жилых домах.

Парламентарии пришли к мысли, что законодательные нормы СССР, направленные на максимальную защиту исторических зданий, безнадежно устарели. Для того чтобы лишить такой памятник охранного статуса, требуется отдельное решение правительства. Этот порядок депутаты горсовета предлагают упростить, внеся изменения в Жилищный кодекс РФ и статью 50 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Основания для такой реформы назрели давно, считает председатель комитета Алексей Провозин. Разработчики документа заручились поддержкой региональных министерств – культуры, строительства и имущества.

– В городе Омске несколько объектов стоят пустые, естественно, ветшают и разрушаются, но которыми никто не может никак распорядиться, – заявил Провозин. – Формальными его собственниками являлись предыдущие жильцы. Объект доведен до состояния, в котором его эксплуатировать уже невозможно. Сами же эти люди подают на признание его ветхим и аварийным, разъезжаются по новым квартирам. Объект по закону обязан взять город себе на баланс. Теоретически, конечно, можно было бы его за счет бюджета восстановить и опять заселить людьми, но средств потребуется колоссальное количество, и если мы так будем делать, нас народ не поймет.

При этом в понятие «распоряжаться» разработчики вкладывают широкий перечень: сдавать в аренду, использовать для привлечения концессионеров, передать в оперативное управление, в безвозмездное пользование, продать или – крайний способ – снести. Причем это могут быть и нежилые помещения, находящиеся в руинированном состоянии.

– Ни в коем случае не призываю сносить памятники деревянного зодчества. Но возьмите особняк на Звездова, которого фактически уже нет. И никакого другого способа распоряжения этим объектом сегодня, кроме сноса, я не вижу, потому что он уже руинирован. Есть такая точка зрения в городе, что надо направить туда бюджетные средства и восстановить. Позвольте, как я, депутат, буду смотреть в глаза своим избирателям, что я голосую за то, чтобы направить бюджетные средства в восстановление руин, и при этом в школе есть проблема с кровлей, а в детском саду есть проблема с пищеблоком. Мы должны средства направлять прежде всего на действительно нужные объекты, – отметил Провозин.

Если инициативу примут на пленарном заседании горсовета, ее направят в Законодательное собрание Омской области. Если в областном парламенте его утвердят, то в качестве законодательной инициативы он поступит в Государственную Думу РФ.