Зато возводят школы и детсады.

Сегодня, 30 апреля, на заседании комитета Омского городского совета по вопросам экономического развития обсуждалось участие застройщиков в возведении школ и детсадов. 15 мая прошлого года депутаты приняли проект решения № 147, по которому на инвесторов, собирающихся возводить жилые кварталы, дополнительно ложится обязательство по строительству социальной инфраструктуры, либо по выделению средств на эти цели. Также предусмотрен третий вариант – капремонт уже имеющихся объектов.

Самым популярным оказалось строительство школ и детсадов с материально-техническим оснащением и безвозмездной передачей его в собственность городу.

– На сегодняшний день заключено четыре таких соглашения. Компания «Догма-Омск» построит детский сад на 290 мест на Светловской, школу на 1550 мест «Брусника» возведет в границах улиц Шаронова и Рыбачьи, застройщики «КНЗ-1», «КНЗ-2», «КНЗ-3», «Московка-дом1» – детский сад на 310 мест на ул. Успешной, «Новострой КПД «Академический» возьмет на себя стройку детсада на 210 мест и школы на 925 мест в границах улиц Красный Путь, Астрономическая, правый берег Иртыша, – рассказала заместитель мэра города Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.

Второй формат инвестиций в рамках решения № 147 – это перечисление в бюджет средств для строительства мэрией соцобъектов. Заключено восемь таких соглашений, суммарно чуть более чем на 750 млн рублей. В бюджет перечислены порядка 350 млн рублей, сейчас идет подготовка документации на детсад на пр. Мира, 65а. К работам планируют приступить уже в июне. Второй объект – детский сад в микрорайоне Амурский-2.

Третья форма – это капитальный ремонт объектов с обязательным увеличением учебных мест. Два таких объекта берутся отремонтировать – это гимназия № 85 на ул. Булатова (отдельное здание для дошкольников), здесь в перспективе увеличится учреждение на 219 мест, а также школа № 81 в Амурском поселке – увеличение на 180 учебных мест.

Добавим, что также в части возведения соцобъектов работает такой инструмент, как реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного и иного строительства. Буквально в прошлом году ряд застройщиков принял решение дополнительно взять на себя соцобязательства и построить некоторые соцобъекты, это уже упоминаемые «Догма» и «Брусника», а также «Эталон», который построит школу на ул. Волгоградской на 1122 места, соглашения заключены.

Кроме того, с 2022 года в городе реализуется проект «Меценатство», за три года подписано 41 соглашение о сотрудничестве. 32 – это по развитию образовательных учреждений и учреждений культуры.

А вот объекты коммунальной инфраструктуры инвесторы не строят.

– Что касается частных инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры, то пока таковых у нас еще не было, – высказалась Елена Дячук. – Они строятся преимущественно за счет средств бюджета Омска.

Основная доля адресной инвестиционной программы города приходится на объекты ЖКХ. Из уже реализованных проектов – возведение объектов водоснабжения на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям, в районе улиц Лобова, Молодова, проспекта Сибирского. Последний из них был построен в 2022 году. Сейчас в адресной программе упоминается строительство объектов водоснабжения для участков для многодетных семей по ул. Маргелова, два объекта водоснабжения – в Новоалександровке и Загородном, но здесь средств недостаточно.

С 2019 года построено 97 линий наружного освещения, также за счет бюджета с 2025 по 2027 гг. запланировано еще 62. Все они во исполнении судебных решений. Очистные сооружения построены на ул. Б. Хмельницкого в 2020 году, ливневая канализация по 9-й Линии – в 2022 году.

Кроме того, заложены средства на проект реконструкции очистных сооружений по ул. Пригородной. Объект был включен в программу в связи с судебными решениями.