Всего «повязали» троих подельников. Еще трое ушли на СВО.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан, 27, 26 и 22 лет. Они обвиняются в совершении 4 преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), а также пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж») и ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). В отношении трех иных соучастников уголовное дело приостановили из-за того, что они ушли на СВО.

Установлено, что один из соучастников, 27-летний ранее судимый житель Тюменской области, позиционируя себя как криминальный авторитет, приехал в Омск. Вместе с товарищами с августа по сентябрь 2024 года через знакомых занимались поиском конфликтных ситуаций, в которые вмешивались «по понятиям», якобы от имени «потерпевшей» стороны.

Потерпевшим устраивали настоящие «разборки» в стиле 90-х: вывозили в лесополосы или гаражные кооперативы, где избивали их, угрожали предметами, используемыми в качестве оружия – ножами и пистолетами, и требовали передать им деньги. Суммы фигурировали разные, от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Таким образом банда успела совершить несколько вымогательств, разбой и грабеж.

В одном случае подельники ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон.

В другом эпизоде под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив перевести с банковского счета 24 тыс. рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги.

Банду «накрыли» сотрудники ОБОП УМВД по Омской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

Вину в совершении преступления соучастники признали частично, настаивая, что совершали самоуправство, а не хищения.

В отношении наиболее активного участника, совершившего 6 преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.