Омск-Информ
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·Происшествия

Всего «повязали» троих подельников. Еще трое ушли на СВО.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан, 27, 26 и 22 лет. Они обвиняются в совершении 4 преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), а также пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж») и ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). В отношении трех иных соучастников уголовное дело приостановили из-за того, что они ушли на СВО.

Установлено, что один из соучастников, 27-летний ранее судимый житель Тюменской области, позиционируя себя как криминальный авторитет, приехал в Омск. Вместе с товарищами с августа по сентябрь 2024 года через знакомых занимались поиском конфликтных ситуаций, в которые вмешивались «по понятиям», якобы от имени «потерпевшей» стороны.

Потерпевшим устраивали настоящие «разборки» в стиле 90-х: вывозили в лесополосы или гаражные кооперативы, где избивали их, угрожали предметами, используемыми в качестве оружия – ножами и пистолетами, и требовали передать им деньги. Суммы фигурировали разные, от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Таким образом банда успела совершить несколько вымогательств, разбой и грабеж.

В одном случае подельники ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон.

В другом эпизоде под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив перевести с банковского счета 24 тыс. рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги.

Банду «накрыли» сотрудники ОБОП УМВД по Омской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

Вину в совершении преступления соучастники признали частично, настаивая, что совершали самоуправство, а не хищения.

В отношении наиболее активного участника, совершившего 6 преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

·Происшествия

Всего «повязали» троих подельников. Еще трое ушли на СВО.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан, 27, 26 и 22 лет. Они обвиняются в совершении 4 преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), а также пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж») и ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). В отношении трех иных соучастников уголовное дело приостановили из-за того, что они ушли на СВО.

Установлено, что один из соучастников, 27-летний ранее судимый житель Тюменской области, позиционируя себя как криминальный авторитет, приехал в Омск. Вместе с товарищами с августа по сентябрь 2024 года через знакомых занимались поиском конфликтных ситуаций, в которые вмешивались «по понятиям», якобы от имени «потерпевшей» стороны.

Потерпевшим устраивали настоящие «разборки» в стиле 90-х: вывозили в лесополосы или гаражные кооперативы, где избивали их, угрожали предметами, используемыми в качестве оружия – ножами и пистолетами, и требовали передать им деньги. Суммы фигурировали разные, от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Таким образом банда успела совершить несколько вымогательств, разбой и грабеж.

В одном случае подельники ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон.

В другом эпизоде под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив перевести с банковского счета 24 тыс. рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги.

Банду «накрыли» сотрудники ОБОП УМВД по Омской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

Вину в совершении преступления соучастники признали частично, настаивая, что совершали самоуправство, а не хищения.

В отношении наиболее активного участника, совершившего 6 преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.