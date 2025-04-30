В родительский день был ураганный ветер, который поднял волны на реке и перевернул лодку.

Ураганный ветер, бушевавший вчера, 29 апреля, в Омской области привел к еще одной трагедии. Вслед за предпринимателем из Омска, упавшим с крыши своего павильона на улице Заозерной, погибли супруги из деревни Кайгарлы Тевризского района.

По данным Следственного комитета, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина в родительский день возвращались домой с кладбища на лодке. Сильный ветер поднял волны на Иртыше, лодку перевернуло, и люди оказались в реке.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.