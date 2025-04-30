Владелец магазина сорвался с крыши после того, как порыв ветра поднял лист профнастила.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту гибели 55-летнего предпринимателя, трагически погибшего при падении с крыши торгового павильона на улице Заозерная, 32/3. Дело расследуется по статье 109 ч. 1 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным следствия, мужчина, являвшийся владельцем торговой точки, поднялся на крышу павильона, чтобы осмотреть поврежденную кровлю. В момент, когда он находился на листе профнастила, сильный порыв ветра сорвал конструкцию вместе с человеком. В результате падения предприниматель получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

На месте трагедии был проведён осмотр, сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.