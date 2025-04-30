Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают сухую и умеренно теплую погоду с порывистым ветром.

Сегодня, 30 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +11...+16 °C. 

По прогнозу, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Направление ветра западное и юго-западное, его скорость составит 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Атмосферное давление будет расти.

Алексей Новиков
·Общество

Синоптики обещают сухую и умеренно теплую погоду с порывистым ветром.

Сегодня, 30 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +11...+16 °C. 

По прогнозу, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Направление ветра западное и юго-западное, его скорость составит 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Атмосферное давление будет расти.

Алексей Новиков