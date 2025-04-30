Врач советует избегать контакта с пыльцой и соблюдать гипоаллергенный режим.

Людям, страдающим от аллергии на пыльцу в сезон цветения растений, рекомендуется чаще мыться, надевать головные уборы и систематически обновлять постельные принадлежности - такими советами поделилась врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» Ирина Купцова в беседе с изданием «Лента.ру».

- К немедикаментозным методам борьбы с аллергией в этот период можно отнести соблюдение гипоаллергенной диеты. Это исключение из рациона шоколада, сладкого, красителей, маринадов, копченостей, а также ограничение продуктов, тяжелых для переваривания и часто вызывающих аллергическую реакцию. К таким относятся куриные яйца, молоко, цитрусовые. Также следует исключить из питания перекрестные аллергены, - рассказала эксперт.

Помимо прочего, Купцова советует обеспечить гипоаллергенные условия проживания. Это включает регулярное принятие душа, очищения глаз и носа водой после каждой прогулки, а также обязательное ношение защитных очков и головного убора для минимизации воздействия пыльцы.

- Важны ежедневная смена наволочки и смена одежды после прогулки. На работе и дома по возможности не стоит открывать окна. Кроме того, стоит избегать приема фитопрепаратов, так как их употребление внутрь и местно может привести к обострению аллергии, - добавила врач.

Аллерголог подчеркнула, что ключевой принцип терапии болезни состоит в предотвращении контактов с раздражителем. По ее словам, идеальный выход - временно переехать туда, где отсутствует воздействие аллергена. Однако если такая возможность отсутствует, пациентам следует следовать рекомендациям по профилактике и строго придерживаться назначенного врачом медикаментозного лечения.