Женщина доставлена в больницу.

Сегодня около 16:00 в омское ГАИ поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на трассе Тюмень – Омск.

По предварительным данным, автомобиль «Тойота», которым управлял 62-летний мужчина, двигаясь в районе 581-го километра, потерял управление и перевернулся на проезжей части. В результате ДТП пассажирка автомобиля, женщина 65 лет, получила травмы и была доставлена в больницу.

Недавно сообщалось, что в самом Омске 27 апреля водитель на «шкоде» не пропустил молодого человека на электросамокате и протаранил его.