Омск-Информ
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·Происшествия

Молодому человеку понадобилась помощь медиков.
Позавчера вечером, 27 апреля, на пересечении улиц Карла Маркса и Лермонтова произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобиль «Шкода-Рапид» и электросамокат. 
По предварительным данным, причиной происшествия стало неправильное маневрирование 54-летнего водителя «шкоды». Перестраиваясь на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Лермонтова, он не пропустил молодого человека, управляющего электросамокатом. Пострадавшему 22-летнему молодому человеку понадобилась помощь медиков. 
Подробности происшествия выясняются правоохранительными органами.
Мария Филимонова
·Происшествия

Молодому человеку понадобилась помощь медиков.
Позавчера вечером, 27 апреля, на пересечении улиц Карла Маркса и Лермонтова произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобиль «Шкода-Рапид» и электросамокат. 
По предварительным данным, причиной происшествия стало неправильное маневрирование 54-летнего водителя «шкоды». Перестраиваясь на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Лермонтова, он не пропустил молодого человека, управляющего электросамокатом. Пострадавшему 22-летнему молодому человеку понадобилась помощь медиков. 
Подробности происшествия выясняются правоохранительными органами.
Мария Филимонова