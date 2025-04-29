Нынешний голкипер «ястребов» и его предшественник, бравший с омичами первое золото чемпионата России, пересеклись в питерском СКА.

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков, перешедший в омский клуб по ходу сезона 2024/2025 и ставший одним из лидеров команды, рассказал о непростом периоде выступлений за питерский СКА. Оттуда он и приехал в Омск, потеряв место в составе команды.

До клуба с берегов Невы голкипер выступал за владивостокский «Адмирал». В его составе Серебряков становился лучшим вратарем регулярного чемпионата КХЛ. Вместе с вратарем в СКА перебрался и тренер вратарей Юрий Ключников. В прошлое межсезонье к нему в пару перевели легендарного Максима Соколова, с которымомский «Авангард» выигрывал первое золото чемпионов России в 2004 году. Отношения между Соколовым и Серебряковым не сложились.

– С Максимом Анатольевичем Соколовым я пытался найти общий язык, но, видимо, не нашел его, – сказал Никита Серебряков в интервью «Известиям».

Сменив клуб, талантливый голкипер обрел былую уверенность. По данным СМИ, «Авангард» намерен продлить с ним контракт до 2030 года.