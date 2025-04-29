В городской администрации опровергли эти данные.
Омич пожаловался в соцсетях на питание в школе № 3. По его словам, вид еды не вызывет у учеников аппетита, поэтому они оставляют блюда недоеденными.
– Дети видят склизкую кашицу мерзкого серо-белого цвета и просто не едят (собственно можно ли их за это осуждать). Вся каша в помойке ежедневно, а дети съели по кусочку хлеба и пошли грустные и голодные дальше учиться. То яблоки старые сморщенные, то пряники, которыми можно играть в хоккей, йогурт – лютая химоза постоянно, от чая нет даже цвета, – отмечает омич.
В администрации города отметили, что в учреждении соблюдают меню и требования к температуре блюд. Кроме того, родители ежедневно контролируют питание.
– Специалистами департамента образования на постоянной основе проводятся выездные контрольные мероприятия организации питания в подведомственных учреждениях с дальнейшим контролем устранения выявленных нарушений. Специалисты департамента образования проведут внеплановый выездной мониторинг работы организатора питания на базе школы № 3, – добавили в мэрии.
Отметим, что организацией питания в школе занимается компания «Прогресс питания», та самая, еда которой могла быть причиной отравления учеников и учителей двух других школ.