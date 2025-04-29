За 350 тысяч рублей женщина получит судимость по статье «Мошенничество».

Прокуратура направила в Кировский районный суд Омска материалы уголовного дела в отношении 30-летней омички, которая обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в апреле 2024 года женщина заключила с БУ КЦСОН «Сударушка» госконтракт на получение социальной помощи для ведения предпринимательской деятельности в сфере наращивания ресниц и получила финансовую поддержку в размере 350 тыс. рублей. Вместо того чтобы заняться «ресничным» бизнесом, омичка потратила деньги на свои нужды, а в учреждение предоставила заведомо ложные сведения о расходовании средств.

Женщина полностью признала свою вину в совершении преступления, деньги, 350 тыс. рублей, с нее взыскали в судебном порядке. Омичке грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-директор ЖКХ-предприятия отделается условным сроком за мошенничество со счетами компании.