Бывший директор муниципальной компании Владимир Канайкин не признал свою вину и отказался возмещать ущерб.

Знаменский районный суд Омской области завершил рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего руководителя муниципального предприятия «Знаменское ЖКХ» Владимира Канайкина. Суд установил, что бывший директор в возрасте 36 лет совершил крупную махинацию с бюджетными деньгами.

Выяснилось, что в 2021–2022 годах руководитель предприятия путем фальшивых документов увеличил объемы поставки твердого топлива более чем на полторы тысячи кубометров. Используя искаженные финансовые отчеты, он организовал перерасход средств, оплаченных муниципальным бюджетом, и требовал возврата излишних сумм у поставщиков на руки.

– Бухгалтер заплатил поставщикам больше положенной суммы, что позволило ему в дальнейшем, ссылаясь на бухгалтерскую ошибку, потребовать от предпринимателей вернуть излишне полученные денежные средства в наличной форме, – прокомментировали в прокуратуре Омской области. Таким образом, руководитель незаконно присвоил себе более 1,7 млн рублей. Мужчина не признал вину и не возместил ущерб.

Судебные инстанции признали бывшего чиновника виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и определили меру наказания в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного полную сумму нанесенного ущерба в пользу государства.