Голкиперу приятно, что из-за него изменили правила.
Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о новом правиле в хоккее, которое названо в честь его имени.
Связана эта история с эпизодом, когда в плей-офф 2022/2023 голкипер выступал за СКА, в матче с «Автомобилистом» он сбил Алексея Бывальцева и заработал штраф. Коллизия заключалась в том, что голкипер сначала сыграл в шайбу, а потом выставил клюшку по инерции, она и попала в коньки Бывальцева. КХЛ было неважно первое касание, фол засчитывался, сейчас нет – это правило и назвали по фамилии голкипера.
Вратарю омской команды приятно, что ради него изменили правила.
– Даже на презентациях говорили, что это «правило Серебрякова». Поэтому было прикольно, смешно, интересно. Я изначально тогда сигнализировал и был немножко не согласен с тем решением. Но это прикольно, когда из-за тебя меняют правила, – цитируют Серебрякова «Известия».
Ранее «Омск-информ» писал, чем поразил Ги Буше вратаря Никиту Серебрякова.