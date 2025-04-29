«Авангард» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков объяснил, почему команда стала успешнее при главном тренере Ги Буше. Наставник пришел в ноябре прошлого года и существенно поменял стиль игры. Это помогло омичам дойти до 1/4 плей-офф Кубка Гагарина. И уступить ярославскому «Локомотивому» только во втором овертайме седьмой игры серии. По мнению голкипера, никакого секрета успеха не существует – команда приняла видение игры от канадского специалиста.

– В принципе, мы каждую игру пытались выложиться, независимо от того, какой у нас был тренер. А я в первый месяц после перехода в «Авангард» успел поработать и под руководством Сергея Звягина, и при Андрее Подконицком, и уже с декабря при Ги Буше. При всех специалистах мы пытались выложиться и сделать все, чтобы выиграть. Но, когда Ги пришел и рассказал нам свое видение игры, свой стиль работы, парни приняли это. И мы видим результат, – цитируют Серебрякова «Известия».

Больше всего вратаря поразило то обстоятельство, что главный тренер – фанат многочасовых просмотров игр соперников.

– У него огромный опыт. Он очень много смотрит видео, разбирает соперников и подсказывает нам – в плане атаки и в плане обороны. Это было новое для меня. Его интересно слушать, – сказал Серебряков.

Добавим, что генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин заявил на недавней пресс-конференции по итогам сезона, что Никита Серебряков точно останется в составе команды. А в интервью голкипер сказал, что надеется на «сотрудничество надолго».