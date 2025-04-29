Один из лидеров омской команды может перебраться в Екатеринбург.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающий команды Владимир Ткачев проведут автограф-сессию на матче молодежного хоккейного клуба «Омские Ястребы». Автограф-сессия начнется сегодня, 29 апреля, в 17:30 в ЭКСПО «G-Drive Арене» и продлится 40 минут.

Помимо автограф-сессии хоккеистов главной команды, зрителей ждет выступление музыкальной группы «Кассета» с их хитом «Не могу остановиться» и розыгрыш мерча и десяти абонементов на следующий сезон КХЛ.

Накануне появилась информация о вероятном уходе Владимира Ткачева из «Авангарда». Нынешняя автограф-сессия может оказаться для него последней в составе «ястребов».