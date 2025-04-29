Соревнования прошли в конце прошлой недели.

25 и 26 апреля в Омске побывали более 200 работников предприятий «Уралвагонзавода» (входит в Госкорпорацию Ростех). Они стали участниками первой спартакиады трудящихся концерна. Мероприятие прошло в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 105-летия отечественного танкостроения.

Организатором соревнований выступил Омский завод транспортного машиностроения – старейшее предприятие УВЗ, которому в этом году исполняется 128 лет. В Омск прибыли спортсмены из Нижнего Тагила, Забайкальского края, Челябинска, Томска, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Московской области и Москвы.

В течение двух дней на базе санатория имени Карбышева они мерились силами в мини-футболе, волейболе, плавании, стритболе, настольном теннисе, гиревом спорте, пулевой стрельбе и шахматах. Также вне конкурса были состязания по перетягиванию каната.

Начальник отдела училищ олимпийского резерва департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Елена Шеенко зачитала приветствие участникам от главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева. Руководиитель регионального минспорта Алексей Ленберг рассказал на открытии, что спартакиады крупных промышленных предприятий – это забота руководителей о своих сотрудниках, сплочение коллектива, как в спорте, так и в жизни, ради единой цели, ради достижения победы.

– От имени руководителя концерна Александра Потапова поздравляю вас с этим замечательным праздником спорта, – сказал заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти, общественностью и СМИ «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко. – В этом году мы отмечаем не только 80-летие Победы, но и 105-летие отечественного танкостроения. Каждый из вас может считать себя достойным преемником подвига ваших отцов, дедов и прадедов. Потому что сегодня каждый день мы все работаем для того, чтобы приблизить мир.

Генеральный директор Омсктрансмаша Василий Ковалев отметил, что для предприятия большая честь принимать на Омской земле спортсменов со всей страны.

– Спартакиада – это продолжение наших традиций, – сказал Василий Ковалев. – Ведь у каждого из вас есть тот самый несгибаемый дух, который нельзя сломить! Все вы уже победители! Потому что не боитесь трудностей и каждый день доказываете своим упорным трудом, что готовы к любым вызовам!

Двукратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион Мира, Европы и России Александр Кузюков тоже поприветствовал гостей.

В ходе соревнований разыграли 19 комплектов медалей в личном и командном зачетах. В общекомандном зачете первое место заняла команда НПК «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского из Нижнего Тагила.

Вторыми стали спортсмены Омсктрансмаша, бронза досталась спортсменам Челябинского тракторного завода «УРАЛТРАК». Кроме ценных призов и медалей, победители получили в подарок талисман соревнований – плюшевого медвежонка Увзика. Также в честь участников прозвучал гимн первой спартакиады трудящихся предприятий концерна «Уралвагонзавод».

На церемонии награждения председатель оргкомитета спартакиады, заместитель генерального директора по персоналу Концерна «Уралвагонзавод» Александр Бурков поблагодарил спортсменов, а также судейскую бригаду и волонтерский корпус.

– Особо хочется отметить волонтеров – они сутками работали вместе с командами, которые, я уверен, чувствовали их заботу, – сказал Александр Бурков. – Спасибо принимающей стороне – Омсктрансмашу – за чудесный праздник, который вы подарили всем нам.

Отметим, что на мероприятии работали около 30 волонтеров. Все они – работники Омсктрансмаша.