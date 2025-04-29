На проблему с водоснабжением пожаловалась жительница Нововаршавки.
Жительница райцентра Нововаршавка на юге Омской области пожаловалась на качество питьевой воды в населенном пункте. Она настолько «чистая», что фильтры приходится менять раз в 5 дней.
– А когда будет у нас бежать чистая вода? Фильтр поменяли 5 дней назад, сегодня было отключение, фильтр забился, вода не бежит через него. Сколько можно издеваться над людьми? – возмущается сельчанка.
Администрация Нововаршавского района заявляет, что сейчас проблему невозможно решить из-за недостатка финансирования.
– Действительно, при возникновении порывов на старых водопроводных сетях возникает кратковременное частичное ухудшение качества питьевого водоснабжения в районе аварии. Необходимо продолжать менять старые сети. В связи с недостаточностью денежных средств местного бюджета администрацией муниципального района в Министерство энергетики Омской области неоднократно направлялись ходатайства о выделении денежных средств на проектирование и реконструкцию 2-й очереди водопроводных сетей в р.п. Нововаршавка. Одномоментно выполнить все мероприятия по улучшению качества водоснабжения невозможно, работа ведется планомерно, исходя из возможностей федеральных и областных программ и заложенных в них средств, – пояснили власти района.
В 2025 году удастся провести ремонт только небольшого участка водопроводной сети длиной 2,8 километра. Средства в размере 11 млн рублей на этот проект выделены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Еще 4,5 млн рублей предусмотрены на разработку проекта второй очереди реконструкции водопроводных сетей в рабочем поселке Нововаршавка.